|
Белорусская спецтехника почти на 60 млн долларов будет поставлена в Зимбабве. Шейман доложил Президенту об итогах визита в эту страну
Новости Беларуси. 25 сентября Управляющий делами Президента Виктор Шейман доложил Александру Лукашенко, о чем договорился во время недавнего визита в Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По результатам встреч с руководством этой страны определены направления сотрудничества.
Прорабатываются вопросы совместного развития инфраструктуры, строительства, создания логистических центров.
Кроме того, уже подписаны контракты на поставку в Зимбабве белорусской спецтехники на сумму почти 60 миллионов долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская спецтехника почти на 60 млн долларов будет поставлена в Зимбабве. Шейман доложил Президенту об итогах визита в эту страну
Новости Беларуси. 25 сентября Управляющий делами Президента Виктор Шейман доложил Александру Лукашенко, о чем договорился во время недавнего визита в Зимбабве,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)