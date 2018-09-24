Audi собирается конкурировать с Mercedes-Maybach: в Ингольштадте возродят бренд Horch

Топовая версия седана Audi A8 станет обозначаться давно подзабытым именем Horch, под которым в 20−30-е годы прошлого века немцы выпускали мощные представительские автомобили. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на источники внутри Audi.



Фото: Horch

Ожидается, что приставку Horch получат самые роскошные и мощные версии седана A8 , который, напомним, в прошлом году сменил поколения — исторический суббренд появится в гамме рестайлинговой версии «восьмерки», дебют которой ожидается через два-три года. Как и в случае с Mercedes-Maybach S-класса, A8 в исполнении Horch будут отличаться от обычных версий в первую очередь более роскошной отделкой салона и богатым стандартным оснащением. Удлинять колесную базу, если верить Automotive News, для новой версии седана не планируется. Под капотом A8 Horch окажутся самые мощные версии моторов V8 и W12.

Компания Horch, основанная в 1904 году, в начале 30-х годов вошла в состав концерна Auto Union (наряду с Audi, DKW и Wanderer). После Второй мировой войны автомобили под маркой Horch некоторое время выпускались в бывшей ГДР, но в 1958 году марка окончательно прекратила свое существование. В самой Audi над возрождением бренда подумывают на протяжении вот уже двух десятков лет, но пока все ограничивалось лишь дизайнерскими проектами.