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Audi собирается конкурировать с Mercedes-Maybach: в Ингольштадте возродят бренд Horch
Топовая версия седана
Ожидается, что приставку Horch получат самые роскошные и мощные версии
Компания Horch, основанная в 1904 году, в начале 30-х годов вошла в состав концерна Auto Union (наряду с Audi, DKW и Wanderer). После Второй мировой войны автомобили под маркой Horch некоторое время выпускались в бывшей ГДР, но в 1958 году марка окончательно прекратила свое существование. В самой Audi над возрождением бренда подумывают на протяжении вот уже двух десятков лет, но пока все ограничивалось лишь дизайнерскими проектами.
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Под маркой Horch в Audi планируют выпускать самые мощные и богато оснащенные версии седана A8.
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