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Audi собирается конкурировать с Mercedes-Maybach: в Ингольштадте возродят бренд Horch

25.09.2018 18:01 — Разное | Tut.by  
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Топовая версия седана Audi A8 станет обозначаться давно подзабытым именем Horch, под которым в 20−30-е годы прошлого века немцы выпускали мощные представительские автомобили. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на источники внутри Audi.


Фото: Horch

Ожидается, что приставку Horch получат самые роскошные и мощные версии седана A8, который, напомним, в прошлом году сменил поколения — исторический суббренд появится в гамме рестайлинговой версии «восьмерки», дебют которой ожидается через два-три года. Как и в случае с Mercedes-Maybach S-класса, A8 в исполнении Horch будут отличаться от обычных версий в первую очередь более роскошной отделкой салона и богатым стандартным оснащением. Удлинять колесную базу, если верить Automotive News, для новой версии седана не планируется. Под капотом A8 Horch окажутся самые мощные версии моторов V8 и W12.

Компания Horch, основанная в 1904 году, в начале 30-х годов вошла в состав концерна Auto Union (наряду с Audi, DKW и Wanderer). После Второй мировой войны автомобили под маркой Horch некоторое время выпускались в бывшей ГДР, но в 1958 году марка окончательно прекратила свое существование. В самой Audi над возрождением бренда подумывают на протяжении вот уже двух десятков лет, но пока все ограничивалось лишь дизайнерскими проектами.

 
 
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Под маркой Horch в Audi планируют выпускать самые мощные и богато оснащенные версии седана A8.
 
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