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Миссия МАГАТЭ оценит в октябре аварийную готовность на БелАЭС

25.09.2018 17:52 — Разное | Партизан  
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Миссия МАГАТЭ по оценке аварийной готовности и реагирования (EPREV) будет работать в Беларуси с 8 по 20 октября.

"В рамках сотрудничества с МАГАТЭ 8-20 октября в Беларуси будет работать миссия EPREV по  оценке аварийной готовности и реагирования", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник отдела коммуникаций и общественной информации Госатомнадзора Олег Соболев.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.


Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").


 
 
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Миссия МАГАТЭ по оценке аварийной готовности и реагирования (EPREV) будет работать в Беларуси с 8 по 20 октября.
 
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