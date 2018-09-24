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Миссия МАГАТЭ оценит в октябре аварийную готовность на БелАЭС
Миссия МАГАТЭ по оценке аварийной готовности и реагирования (EPREV) будет работать в Беларуси с 8 по 20 октября.
"В рамках сотрудничества с МАГАТЭ 8-20 октября в Беларуси будет работать миссия EPREV по оценке аварийной готовности и реагирования", - сообщил агентству "
Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.
Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
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Миссия МАГАТЭ по оценке аварийной готовности и реагирования (EPREV) будет работать в Беларуси с 8 по 20 октября.
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