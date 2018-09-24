Миссия МАГАТЭ оценит в октябре аварийную готовность на БелАЭС

Интерфакс-Запад " начальник отдела коммуникаций и общественной информации Госатомнадзора Олег Соболев. "В рамках сотрудничества с МАГАТЭ 8-20 октября в Беларуси будет работать миссия EPREV по оценке аварийной готовности и реагирования", - сообщил агентству "" начальник отдела коммуникаций и общественной информации Госатомнадзора Олег Соболев.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.









Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").



