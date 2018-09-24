Добрались до Путина: родственники осужденных гомельских таможенников нашли кому пожаловаться на Лукашенко

После вынесения обвинительного приговора они также в очередной раз направили письма главе государства и даже его старшему сыну, помощнику президента по национальной безопасности Виктору Лукашенко. Просили вмешаться и о личном приеме, так как уверены, что их близкие осуждены незаконно. Обращения направлялись и в Администрацию президента, и в Совет министров.





Напомним, из 18 обвиняемых по этому делу 15 были бывшими сотрудниками двух отделов Гомельской таможни: оперативно-поискового и по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями. 22 мая суд Центрального района Гомеля признал бывших таможенников виновными в получении взяток и приговорил к лишению свободы на сроки от 3 до 13,5 лет.





Обвиняемых, которые признали вину и дали показания против бывших коллег, наказали ограничением свободы. Большая часть обвинительных эпизодов квалифицирована как получение взяток "в неустановленное время, в неустановленном месте от неустановленного лица".





Инкриминируемые события проходили в 2010-2016 годы на участке росийско-белорусской границы вблизи населенного пункта Селищи.





В письмах Александру и Виктору Лукашенко родственники отмечали, что приговор "убил веру в справедливость и честное правосудие в нашей стране, веру в то, что все граждане равны перед законом".





В обращениях отмечалось, что в уголовном деле не представлено ни одного вещественного доказательства получения взяток, нет ни одного взятия с поличным. Зато есть свидетельские показания, а по сути своей – оговоры, фигурантов, которые хотели смягчить свою ответственность.





На многочисленные обращения гомельчане в лучшем случае получали отписки из Генеральной прокуратуры, куда все адресаты отфутболивали их обращения. Сперва в ответах прокуратуры были ссылки на то, что судебное разбирательство идет, а потому, мол, вмешательство незаконно.





После приговора суда первой инстанции ответы приходят такого содержания: "В связи с рассмотрением уголовного дела в порядке апелляционного производства судебной коллегией по уголовным делам Гомельского областного суда этот приговор до настоящего времени не вступил в законную силу. На данной стадии судебного разбирательства проверка законности и обоснованности приговора относится к исключительной компетенции суда апелляционной инстанции".





Все верно, приговор в законную силу не вступил, а потому, мол, надо подождать. Однако родственники-подписанты хорошо понимают, какое решение примет вторая судебная инстанция и пытаются опередить события. А потому свое очередное обращение они направили в Москву – Путину.













"Обратиться к Вам, Президенту другого государства, заставила наша беда, - пишут они. - Мы понимаем, что в наших странах разные законодательства и вмешиваться в судебную деятельность другого государства никто не имеет права. Мы и не просим.





Мы просим Вас обратить внимание нашего Президента А.Г Лукашенко на ситуацию с гомельскими таможенниками, которых осудили за то, что они не проводили таможенный контроль на белорусско-российской границе и брали за это взятки. Все доводы обвиняемых, что они по законодательству не могли проводить там никакие виды контроля, суд не принял во внимание. Осудили безграмотно, бездоказательно, безжалостно".





Родственники осужденных таможенников обращают внимание, что с 1995 года указами президентов РФ и РБ таможенный контроль на границе был отменен. С 2007 года таможенная территория РФ И РБ стала единой. На границе нет таможенного, фитосанитарного, ветеринарного и других видов контроля.





С введения санкций на ввоз некоторых видов продукции из ЕС в конце 2014 года сотрудники Гомельской таможни проводили мониторинг ввозимой и вывозимой продукции.





Послание в Кремль завершается словами: "Мы неоднократно обращались за помощью в администрацию президента, прокуратуру, общественные организации. Пока ничего не решилось. Мы подозреваем, что наши письма просто не достигают цели. Поэтому мы надеемся, что, возможно, благодаря вашей помощи (как по теории "пяти рукопожатий") мы сможем обратить внимание на грубейшие нарушения в нашем бездоказательном деле".





…Как говорится, если нет пророка в своем отечестве, то пишите письма Путину.