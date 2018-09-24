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Мнения Криушенко и Мартыновича о лучшем игроке и тренере года разошлись

25.09.2018 17:37 — Разное | Партизан  
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Стали известны результаты голосования по определению лауреатов ФИФА за 2018 год.

От каждой страны, входящей в Международную федерацию футбола, в плебисците участвовали по три человека: капитан национальной сборной, ее главный тренер и представитель ведущего спортивного издания. 

От Беларуси учитывались голоса Александра Мартыновича, Игоря Криушенко и бывшего генсека БАТЭ, автора "Прессбола" Андрея Вашкевича. Их мнения разошлись. 

Напомним, по версии ФИФА Лука Модрич — игрок года, Дидье Дешам — тренер года.

В голосовании по определению лучшего футболиста Мартынович поставил на первое место бельгийского хавбека "Челси" Эдена Азара, на второе — нападающего "ПСЖ" и сборной Франции Килиана Мбаппе, на третье — хорватского плеймейкера "Реала" Луки Модрича, который впоследствии и завоевал престижный трофей. 

Криушенко же отдал предпочтение Модричу, потом Азару и Мбаппе. Тройка Вашкевича — Модрич, Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус"), Антуан Гризманн ("Атлетико"). 


Что касается тренеров, то лучшим, по мнению Мартыновича, был наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Затем — рулевой сборной Хорватии Златко Далич и рулевой сборной Франции Дидье Дешам. 

Версия Криушенко — Дешам, Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне ("Атлетико"). В иерархии Вашкевича лучшим стал Зинедин Зидан ("Реал"), Дешам — вторым, Далич — третьим.




 
 
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Стали известны результаты голосования по определению лауреатов ФИФА за 2018 год.
 
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