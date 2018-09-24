Мнения Криушенко и Мартыновича о лучшем игроке и тренере года разошлись

От каждой страны, входящей в Международную федерацию футбола, в плебисците участвовали по три человека: капитан национальной сборной, ее главный тренер и представитель ведущего спортивного издания.





Прессбола " Андрея Вашкевича. Их мнения разошлись. От Беларуси учитывались голоса Александра Мартыновича, Игоря Криушенко и бывшего генсека БАТЭ, автора "" Андрея Вашкевича. Их мнения разошлись.





Напомним, по версии ФИФА Лука Модрич — игрок года, Дидье Дешам — тренер года.





В голосовании по определению лучшего футболиста Мартынович поставил на первое место бельгийского хавбека "Челси" Эдена Азара, на второе — нападающего "ПСЖ" и сборной Франции Килиана Мбаппе, на третье — хорватского плеймейкера "Реала" Луки Модрича, который впоследствии и завоевал престижный трофей.





Криушенко же отдал предпочтение Модричу, потом Азару и Мбаппе. Тройка Вашкевича — Модрич, Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус"), Антуан Гризманн ("Атлетико").









Что касается тренеров, то лучшим, по мнению Мартыновича, был наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Затем — рулевой сборной Хорватии Златко Далич и рулевой сборной Франции Дидье Дешам.





Версия Криушенко — Дешам, Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне ("Атлетико"). В иерархии Вашкевича лучшим стал Зинедин Зидан ("Реал"), Дешам — вторым, Далич — третьим.











