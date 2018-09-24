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Bloomberg: Абрамович задумался о продаже Челси из-за санкций

25.09.2018 17:10 — Разное | Партизан  
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Российский олигарх Роман Абрамович раздумывает над продажей футбольного клуба Челси из-за проблем с получением британских виз, а также опасений по поводу возможного введения санкций США против него, сообщает Bloomberg.

По информации авторитетного медиа, олигарх опасается, что Соединенные Штаты могут расширить санкции против богатых россиян, среди которых может оказаться и он сам, передает nv.ua



Согласно источникам, знакомым с переговорами, собственник Челси уже отклонил заявки на продажу клуба за 2,3 миллиарда долларов, что в случае его согласия стало бы рекордной ценой за продажу спортивной команды.

По данным Bloomberg, ранее в этом году Абрамович нанял коммерческий банк Raine Group LLC в Нью-Йорке, чтобы тот консультировал его по поводу возможности продать экс-чемпиона Англии полностью или частично.

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что олигарх хочет выручить 3 млрд фунтов (почти четыре миллиарда долларов) за клуб, который летом 2003 года достался ему за 140 млн фунтов.

Сообщалось, что Абрамович нанял один из инвестиционных банков, чтобы изучить возможность продажи Челси. Речь шла о сумме в несколько миллиардов фунтов стерлингов. 

По информации СМИ, олигарх больше не намерен инвестировать средства в Британии, где его лишили возможности легально работать и аннулировали визу. Руководство клуба опровергало слухи о том, что владелец готовится к его продаже.

 
 
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Российский олигарх Роман Абрамович раздумывает над продажей футбольного клуба Челси из-за проблем с получением британских виз, а также опасений по поводу...
 
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