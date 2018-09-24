﻿ Из могилевской психушки сбежали подростки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из могилевской психушки сбежали подростки

25.09.2018 17:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
УВД Могилевского облисполкома разыскивает троих несовершеннолетних: Ивана Янковского, Алексея Астапенко и Кирилла Макаря. Янковскому и Остапенко по 17 лет, Макарю — 16.
1 из 3
Янковский Иван
24 сентября вечером они разбили окно на первом этаже областной психиатрической больницы и сбежали прямо в больничных пижамах.

В больнице подростки проходили обследование. Все они - учащиеся средних специальных учреждений образования.

"Несовершеннолетние намеренно скрываются от сотрудников органов внутренних дел, склонны к уклонению от прохождения обучения, совершению преступлений и бродяжничеству. По нашей информации они направились в Российскую Федерацию", сообщает УВД Могилевского облисполкома

Одного из них, ранее судимого за кражи Ивана Янковского, воспитанника Могилевского государственного СПТУ №2 закрытого типа 8 сентября разыскали на стройке в г. Москве РФ после того, как 30 августа он в компании товарищей самовольно ушел из подросткового лагеря в Мстиславском районе.

Напомним, что Могилевское СПТУ №2 ранее "прославилось" тем, что руководство этого училища избивало детей. 

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УВД Могилевского облисполкома разыскивает троих несовершеннолетних: Ивана Янковского, Алексея Астапенко и Кирилла Макаря. Янковскому и Остапенко по 17 лет, Макарю...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте провели первый женский турнир по айсштоку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика