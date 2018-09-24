Из могилевской психушки сбежали подростки

24 сентября вечером они разбили окно на первом этаже областной психиатрической больницы и сбежали прямо в больничных пижамах.





В больнице подростки проходили обследование. Все они - учащиеся средних специальных учреждений образования.





сообщает УВД Могилевского облисполкома "Несовершеннолетние намеренно скрываются от сотрудников органов внутренних дел, склонны к уклонению от прохождения обучения, совершению преступлений и бродяжничеству. По нашей информации они направились в Российскую Федерацию",УВД Могилевского облисполкома





Одного из них, ранее судимого за кражи Ивана Янковского, воспитанника Могилевского государственного СПТУ №2 закрытого типа 8 сентября разыскали на стройке в г. Москве РФ после того, как 30 августа он в компании товарищей самовольно ушел из подросткового лагеря в Мстиславском районе.





Напомним, что Могилевское СПТУ №2 ранее "прославилось" тем, что руководство этого училища избивало детей.