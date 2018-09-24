|
Из могилевской психушки сбежали подростки
УВД Могилевского облисполкома разыскивает троих несовершеннолетних: Ивана Янковского, Алексея Астапенко и Кирилла Макаря. Янковскому и Остапенко по 17 лет, Макарю — 16.
Янковский Иван
24 сентября вечером они разбили окно на первом этаже областной психиатрической больницы и сбежали прямо в больничных пижамах.
В больнице подростки проходили обследование. Все они - учащиеся средних специальных учреждений образования.
"Несовершеннолетние намеренно скрываются от сотрудников органов внутренних дел, склонны к уклонению от прохождения обучения, совершению преступлений и бродяжничеству. По нашей информации они направились в Российскую Федерацию",
Одного из них, ранее судимого за кражи Ивана Янковского, воспитанника Могилевского государственного СПТУ №2 закрытого типа 8 сентября разыскали на стройке в г. Москве РФ после того, как 30 августа он в компании товарищей самовольно ушел из подросткового лагеря в Мстиславском районе.
Напомним, что Могилевское СПТУ №2 ранее "прославилось" тем, что руководство этого училища избивало детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УВД Могилевского облисполкома разыскивает троих несовершеннолетних: Ивана Янковского, Алексея Астапенко и Кирилла Макаря. Янковскому и Остапенко по 17 лет, Макарю...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)