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В Беларуси с 1 октября подорожают некоторые марки сигарет

25.09.2018 18:16 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 октября подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщило Министерство по налогам и сборам.


Фото: pixabay.com

Отечественные производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия.
Итак, с октября подорожают сигареты ООО «Табак-инвест». На 5 копеек увеличится цена на некоторые виды сигарет Camel и LD, на 2 копейки — «Форт» и «Форт 7», на 6 копеек — «Форт слим».

Изменится цена на продукцию ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». На 5 копеек потяжелеет стоимость нескольких видов сигарет Pall Mall, Rothmans Nano Blue, Rothmans Demi Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Click Amber. На 10 копеек подорожают сигареты Rothmans Demi Click Purple. ФЭСТ MS и CREDO MS будут стоить 97 копеек.

«Беларусьторг» тоже повысит цены на некоторые сигареты. На 5 копеек вырастет цена на Winston XS Purple Impulse. Сигареты Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet будут стоить 2 рубля, Kent Double Mix — 2,8 рубля.

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Мы узнали, какие именно сигареты прибавят в цене несколько копеек.
 
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