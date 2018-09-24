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Лукашенко поедет в Таджикистан для участия в саммите СНГ

25.09.2018 17:42 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поедет в Таджикистан для участия в саммите СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 27 сентября, направится с рабочим визитом в Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств - участников СНГ.

Переговорная часть саммита будет включать в себя заседания глав государств в узком и расширенном форматах. Президенты рассмотрят и примут решения как по вопросам текущей деятельности Содружества, так и по развитию дальнейшего взаимодействия в различных сферах по ключевым направлениям. Об этом сообщает пресс-служба президента. 

Ожидается также, что на полях саммита в Душанбе президент Беларуси проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами по повесткам дня двустороннего сотрудничества.

За рамками саммита запланированы двусторонние белорусско-таджикские мероприятия. Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон "обсудят наиболее актуальные вопросы взаимодействия двух стран и проконтролируют ход реализации прежних договоренностей", проинформировали в пресс-службе.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 27 сентября, направится с рабочим визитом в Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств -...
 
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