ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший муж Бритни Спирс добился, чтобы певица платила больше алиментов на детей

25.09.2018 18:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бритни Спирс и ее бывший муж Кевин Федерлайн закончили судебные разбирательства по поводу алиментов, пишет Fox News. Певица согласилась платить Кевину каждый месяц на несколько тысяч долларов больше, чем прежде.


Артистка согласилась выплачивать бывшему мужу бóльшие суммы (речь идет о нескольких тысячах долларов) на содержание их общих сыновей, которые по суду проживают с Федерлайном. При этом конкретных сумм Fox News не называет. Пара судилась об алиментах с февраля.

Бритни Спирс не может самостоятельно распоряжаться финансами и опекать детей после срыва в 2008 году. В августе Спирс пришлось выплатить экс-супругу 110 тысяч долларов. До этого она выплачивала ему по 20 тысяч долларов ежемесячно.

Кроме Джейдена и Шона — общих с Бритни сыновей — у Федерлайна есть еще четверо детей. В суде 40-летний артист утверждал, что, в отличие от 36-летней Бритни Спирс, он больше не может зарабатывать достойные деньги своей основной профессией — танцами.

Читайте также
Как Бритни Спирс рисовала цветы в саду: певица выложила видео в лифе и коротких шортах
Увидеть любимого артиста вживую: ищи все концерты Минска в одном месте

***

22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске, который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлены 27 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме Джейдена и Шона - общих с Бритни сыновей - у Федерлайна есть еще четверо детей. В суде 40-летний артист утверждал, что, в отличие от 36-летней Бритни Спирс, он...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве из психбольницы сбежали три подростка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика