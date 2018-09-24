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Бывший муж Бритни Спирс добился, чтобы певица платила больше алиментов на детей
Бритни Спирс и ее бывший муж Кевин Федерлайн закончили судебные разбирательства по поводу алиментов, пишет
Артистка согласилась выплачивать бывшему мужу бóльшие суммы (речь идет о нескольких тысячах долларов) на содержание их общих сыновей, которые по суду проживают с Федерлайном. При этом конкретных сумм Fox News не называет. Пара судилась об алиментах с февраля.
Бритни Спирс не может самостоятельно распоряжаться финансами и опекать детей после срыва в 2008 году. В августе Спирс пришлось выплатить экс-супругу 110 тысяч долларов. До этого она выплачивала ему по 20 тысяч долларов ежемесячно.
Кроме Джейдена и Шона — общих с Бритни сыновей — у Федерлайна есть еще четверо детей. В суде 40-летний артист утверждал, что, в отличие от 36-летней Бритни Спирс, он больше не может зарабатывать достойные деньги своей основной профессией — танцами.
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22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY»
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Кроме Джейдена и Шона - общих с Бритни сыновей - у Федерлайна есть еще четверо детей. В суде 40-летний артист утверждал, что, в отличие от 36-летней Бритни Спирс, он...
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