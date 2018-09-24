Юнкоры Хотимщины встретились с журналистом «ШК»

На прошедшей неделе в детской библиотеке состоялась интересная встреча, участниками которой стали члены объединения по интересам ЦТДиМ «Живое слово» (рук. Надежда Ковалёва).

«Живое слово» объединяет учащихся 7-9 классов — любителей русской словесности, юнкоров.

Работники библиотеки подготовили обзор газет и журналов, особое внимание уделили отдельным рубрикам: «Читателям-писателям», «Под знаком Года малой родины». Ребята с удовольствием читали материалы журналов «Качели», «Девчонки», «Рюкзачок», «Родная прырода», газету «Переходный возраст».

Самым важным событием этого мероприятия стала встреча с нашим земляком, выпускником СШ №2 Александром Александриным — журналистом, поэтом, драматургом. Он провёл настоящий мастер-класс для членов нашего объединения.

Александр Анатольевич рассказал о специфике современной журналистики. «Сегодня каждый человек считает себя журналистом, т.к. с помощью различных средств может донести до людей любую информацию, но не всякий может заинтересовать читателя или зрителя этой информацией», — отметил он.

Рассказывая о секретах ремесла, обратил внимание на то, как не надо писать, а также на некоторые правила сочинительства. «Если можешь не писать, не пиши», — вот одно из правил.

А ещё посоветовал ребятам больше читать и учиться ориентироваться в потоке различной информации. «Наверное, сегодня проще найти коробок спичек в огромном ангаре, чем необходимую полезную информацию», — признался Александр Анатольевич. — Задача журналиста — заинтересовать. А для этого надо сначала научиться излагать содержание того, что видели, слышали. Очень важно приучить себя вести дневник, анализировать, делать выводы, писать сочинения, где обязательно должны быть собственные мысли».

Также он рассказал о некоторых публицистических жанрах: репортаже, заметке, интервью. Ребятам запомнились 3 правила, вернее, 3 интереса, о которых должен знать интервьюер. Первое — материал должен быть интересен самому автору, второе — интересен собеседнику, третье — интересен читателю.

Александр Анатольевич ответил на вопросы членов объединения «Живое слово», рассказал о своём творчестве, участии и победах в различных конкурсах, о любимых книгах и писателях.

«Передам в дар родной школе №2 книгу, которой был награждён за победу в литературном конкурсе, посвящённом памяти К. Симонова в номинации «Поэзия».

Участники мероприятия решили, что подобные встречи необходимо проводить чаще, а Александр Анатольевич согласился выступать на них в качестве наставника.

Присутствующий на встрече Дмитрий Ламекин, фотокорреспондент газеты «Шлях Кастрычніка”, предложил ребятам поучаствовать в конкурсе на лучшую заметку об этом мероприятии.

Члены объединения “Живое слово” очень благодарны как работникам детской библиотеки, так и журналистам районки за подготовку и организацию этой интересной встречи. С нетерпением ждём следующих.

Анастасия ПРОШКИНА,

член объединения по интересам “Живое слово”