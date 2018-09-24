Хотимщина на 100% готова к отопительному сезону

На минувшей неделе состоялось заседание Хотимского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Рубана, председателя Хотимского райисполкома. В рамках заседания был рассмотрен вопрос «О готовности к работе организаций и учреждений района в осенне-зимний период 2018-2019 гг.».

Как отметил докладчик Дмитрий Кокотов, заместитель председателя райисполкома, можно с уверенностью говорить, что предприятия и организации к ожидаемому отопительному сезону готовы на 100%. Так, в полном объеме зарегистрированы паспорта готовности потребителей и ведомственных теплоисточников. УКП “Жилкомхоз” в срок проведены промывка и гидроиспытания систем отопления объектов бюджетной сферы района. Без отставания идет заготовка местных видов топлива (за исключением предприятий агропромышленного комплекса). Филиалом “Хотимский райтопсбыт” выполняется план реализации населению топливных брикетов (реализовано 615,8 т) и дров (реализовано 2190,2 м3).

За счет мероприятий по снижению потерь тепловой энергии при ее транспортировке в тепловых сетях потери за январь-август 2018 года в УКП “Жилкомхоз” составили 8,1% при годовом задании на уровне 9,4%.

На случай возникновения аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения в районе имеется 23 резервных передвижных источников энергии. На всех котельных, имеющих один источник электроснабжения оборудованы точки подключения передвижных электростанций.

Планируется, что по итогам девяти месяцев текущего года задание по энергосбережению будет выполнено на уровне минус 3,9% при задании минус 3,8%.

Глава района поинтересовался имеющимися проблемами в подготовке к отопительному сезону, которые могут повлиять на качество теплоснабжения. Как пояснил Дмитрий Валерьевич таких нет. Есть еще проблемные вопросы по подготовке жилфонда. Однако, это мелкие замечания и они будут устранены до 15 октября, то есть до начала отопительного сезона.

Что касается заготовки местных видов топлива, то, по заверению руководителей сельхозпредприятий, в полном объеме она завершится не позднее 20 октября.

В целом, оценка подготовки к отопительному сезону дана положительная. Но и осень, и зима полны сюрпризов, и, порой, неприятных. Ураганы, снежные бури могут привести к срывам в тепло- или электроснабжении. “Есть ли на такой аварийный случай резервный фонд необходимых запасных частей и оборудования?” — поинтересовался председатель райисполкома. Как его заверил Дмитрий Кокотов, заместитель, курирующий работу сферы ЖКХ, такой фон будет сформирован не позднее 15 октября. Дмитрий Михайлович сделал акцент на том, что резервный фонд не должен быть названием, а быть реально неприкосновенным запасом на случай природного катаклизма, чтобы жители района не остались без тепла или электричества.

Анна МАВИЧ