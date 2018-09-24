Воспоминания генерала Ивана Болдина

26 сентября – знаменательная дата для всего Хотимского района. В этот примечательный день в 1943 году Хотимск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Он стал первым городом Могилёвской области, сбросившим с себя вражеское иго. Еще живы люди, помнящие этот великий день. Но многих уже нет с нами. Как нет непосредственных участников освобождения – командиров Красной Армии: командующего 50-ой армией генерала-полковника Ивана Васильевича Болдина и командира 108-ой стрелковой дивизии вышеозначенной армии полковника (с 3 июня 1944 года генерала-майора) Петра Алексеевича Теремова. Но они успели отразить свою боевую биографию в воспоминаниях и мемуарах. Вниманию читателей представляются отрывки из книг И.В Болдина и П.И. Теремова, повествующие о боях за Хотимск.

Приближаясь к Белоруссии, мы продолжали укреплять связи с партизанами. От них поступали сведения о дислокации и численности войск противника, его огневых средств и техники, о местах расположения складов вооружения, боеприпасов, продовольствия. Крепкие связи с партизанами помогли нам правильно планировать удары по гитлеровским войскам.

24 сентября, продолжая расширение плацдарма на западном берегу реки Ипуть, войска армии освободили свыше 100 населенных пунктов и вступили, наконец, на территорию Советской Белоруссии.

Не выдержав нашего натиска, ведя сдерживающие арьергардные бои, противник продолжал отходить на запад и юго-запад. На моей рабочей карте появлялось все больше красных флажков, которыми я обозначал отбитые у врага деревни и села.

Недалеко впереди, на пути наступления армии, первый белорусский город Хотимск. Гитлеровцы заминировали все дороги к нему, взорвали мосты, а сам город превратили в прочный опорный пункт.

На рассвете 25 сентября вызвал по телефону командира 108-й стрелковой дивизии полковника Теремова. Откровенно говоря, мне всегда он был симпатичен, нравились в нем скромность и глубокие военные знания, решительность и умение творчески решать боевые задачи. Именно поэтому, когда встал вопрос об освобождении Хотимска, выбор пал на 108-ю дивизию.

— Товарищ полковник, — обращаюсь к Теремову, — вашей дивизии надо сделать все возможное, чтобы противник не успел сжечь город и угнать в немецкую кабалу местное население. Вам придаю двести тридцать третий танковый и триста тринадцатый гвардейский минометный полки. Военный совет армии выражает уверенность, что в боях за Хотимск сто восьмая дивизия будет действовать так же решительно и смело, как в дни боев за Десну. Прошу передать это перед наступлением всему личному составу.

— Товарищ командующий, заверяю вас, что Хотимск будет освобожден, – заявил Теремов…

Для выполнения задачи полковник создал сильные ударные группы из танков с десантами стрелков. Умело маневрируя, они уничтожили вражеские узлы сопротивления в нескольких населенных пунктах и устремились на Хотимск.

Гитлеровцы предприняли контратаки во фланг 108-й дивизии. Но на помощь ей подоспели части 110-й стрелковой дивизии и приняли на себя весь удар. Это позволило соединению полковника Теремова с трех сторон молниеносно ворваться в город Хотимск и разгромить там весь вражеский гарнизон. Одновременно в Хотимск вошла и часть сил 110-й стрелковой дивизии полковника И. М. Тарасова. Благодаря стремительности удара, Хотимск удалось спасти.

Утром 26 сентября над первым освобожденным белорусским городом поднялся флаг Белорусской Советской Социалистической Республики. Вместе с нами туда вошли представители правительства и ЦК Коммунистической партии Белоруссии. Глазам нашим предстала чудовищная картина злодеяний, совершенных гитлеровскими захватчиками.

На окраине города в противотанковом рву лежали трупы более шестисот расстрелянных фашистами советских граждан. У рва мы заметили женщину с тремя ребятишками. Вытирая платком красные от слез глаза, она искала среди трупов тело мужа.

Великое горе людей, переживших ужасы оккупации, странно уживалось с радостью освобождения. У большинства встречных лица светились улыбками. Нас обнимали, целовали. И каждый считал своим долгом что-нибудь рассказать о пережитом, о близких и родных, погибших от кровавых рук фашистских извергов, о тех, кого представители «нового порядка» угнали в Германию.

Когда мы подошли к городскому саду, то застали там толпу в несколько сот человек. Кто-то объявил об открытии общегородского митинга. На импровизированную трибуну поднялась учительница Евгения Василевич.

— Низкий поклон вам, дорогие наши спасители, — сказала она, обращаясь к солдатам. — Вы принесли в наш город солнце свободы, по которой мы так истосковались. Примите мою материнскую благодарность. Здоровья вам желаю, успехов в вашей многотрудной военной жизни. И вот вам мой наказ: где ни увидите фашиста — бейте его. Помните, как бы много вы их ни уничтожили, все равно они никогда не искупят своих злодеяний, совершенных на советской земле. Благословляю вас на новые боевые подвиги!

Учительницу сменил на трибуне один из освободителей Хотимска белорус майор Рудько.

Майор взволнован. Блестят его влажные глаза. Какую-то долю минуты он молчит, потом начинает речь на родном белорусском языке:

— Два года назад мы оставили любимую Белоруссию. Но я всегда верил, что непременно вернусь на землю, где родился. И вот вернулся! Нет слов, которыми можно было бы выразить радость от встречи с родным краем. И нет слов, которыми можно бы передать всю ненависть к извергам-гитлеровцам. Клянусь, что и впредь не пожалею своей жизни во имя окончательной победы над фашизмом! Пока в моей груди будет биться сердце, я буду истреблять гитлеровских захватчиков, мстить им за поруганную Белоруссию, за погибших сестер и братьев, за все, что они натворили на нашей земле…

По окончании митинга, хотимцы долго не отпускают нас. Они расспрашивают о Москве, о том, как жила страна в эти трудные военные годы, что делают советские люди для окончательного разгрома гитлеровской Германии.

Вопросов много, а времени мало. Впереди нас ждут новые бои. Тепло прощаемся с хотимцами. Вдогонку летят пожелания здоровья, успехов в бою.

28 сентября мы овладели городом Климовичи.

Иван Болдин, из книги «Страницы жизни». — М.: Воениздат, 1961. г.