Александр Богомолов — навсегда остался на Хотимской земле

Больше двух лет Хотимщина была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Много горя и бед пережили люди за эти трудные годы. Голод, нужда, постоянный страх смерти – всё довелось испытать и пережить. Но эти испытания не были напрасными – уже в сентябре 1943 года войска Красной Армии вступили на землю многострадальной Беларуси. Одними из первых освобождённых территорий стали деревни Хотимского района – Гавриловка, Узлоги, Липовка.

Немало солдат и офицеров красной Армии погибло при освобождении Хотимского района. Мы расскажем об одном из них. Вспомним о простом русском парне, советском солдате, который сложил свою голову для того, чтобы на шаг приблизить Победу.

Основной розыск материалов о нём был сделан ещё в 70-ые годы. Учитель начальных классов Моисеенко Любовь Алексеевна вместе с учениками провела большую работу по установлению личности погибшего солдата, обстоятельств его смерти. Был установлен домашний адрес, завязалась переписка с родственниками, которые неоднократно посещали нашу школу, выступали на мероприятиях, делились воспоминаниями. Пионерская дружина Великолиповского УПК носит его имя.

Кто же этот солдат? Как его звали? Откуда он родом?

Солдат этот – простой русский парень – Александр Герасимович Богомолов. Родился он 23 марта 1925 года в д. Артёмки Московской области. После того как на фронт ушел отец, Саша остался главным в семье. С октября 1941 года по январь 1942 его деревня была оккупирована немцами. После освобождения Александр, чтобы прокормить семью, стал работать на лесозаготовках.

В 1943 году, как только исполнилось 18 лет, был призван в ряды Советской армии и ушел на фронт. В сентябре 1943 года погиб. Такие краткие биографические сведения сохранились до наших дней.

Ночью 23 сентября 1943 года Александру Богомолову и трем его товарищам было поручено провести разведку в районе деревни Узлоги. Ранним утром разведчики подошли к деревне и стали осматривать дома. Один двор, другой, третий… Никого. Успокоившись, разведчики смело подошли к следующему дому. Открыли калитку и отпрянули назад: во дворе было полно гитлеровцев. Разведчики открыли огонь, но сразу же в ответ раздалась автоматная очередь. Александр Богомолов и его товарищ вызвали огонь на себя. Солдаты погибли, но дали возможность двум оставшимся в живых разведчикам отступить, добраться до своих, и доложить результаты разведки.

…24 сентября 1943 туман долго стоял над рекой, окутывая белой пеленой и прибрежные сёла. Это было на руку сапёрам. Невидимые врагу, они, наводили штурмовые мостики для пехоты, ставили тяжёлые мосты для танков и артиллерии. Удар было намечено нанести сразу после залпа «катюш». И как только огненные хвосты ракет скрылись в тумане на том берегу, 233-ий танковый полк с десантом пехотинцев капитана Теремова на броне устремился через реку на запад. Уничтожив немецкий гарнизон в деревне Чернавка, головной танк взял курс на Малую Липовку, разведчик достал государственный флаг Беларуси и прикрепил его к антенне танковой радиостанции.

Ровно в 10 часов командир танка включил передатчик.

— Я – «Заря», я – «Заря» — полетело в эфир. В 10.00 достигли границы Советской Беларуси. Развёртываемся для атаки на Малую Липовку.

А вечером вся страна слушала московское радио, и знакомый голос Левитана торжественно сообщил, что войска 50-ой армии Брянского фронта прорвали оборону противника на реке Ипуть, и в 10.00 часов по московскому времени пересекли границу Советской Беларуси.

Александр Богомолов и его товарищ были похоронены с воинскими почестями на сельском кладбище д. Липовка. Над их могилой воздвигнут обелиск.

На обелиске долгое время была фамилия только Александра Богомолова. Второй разведчик был неизвестен. Но, после долгих поисков, все же удалось отыскать данные и о нем – это Подкупко Иван Назарович, сержант Красной Армии, 1909 года рождения. К сожалению, больше о нем ничего найти не удалось.

Так были освобождены деревни Гавриловка, Малая Липовка и ночной атакой немцы были выбиты из деревень Большая Липовка и Узлоги.

О мужестве и героизме наших односельчан и советских воинов напоминают нам памятники и воинские захоронения: памятник в честь памяти 226 земляков, павших в годы Великой Отечественной войны, возведен в сквере, расположенном в центре деревни Липовка, памятник в честь освобождения деревень Великая и Малая Липовка от немецко-фашистских оккупантов воинами и танкистами 233-ого полка 50-ой армии Брянского фронта, под командованием генерал-полковника И.В. Болдина.

И за могилой и за обелиском ухаживают учащиеся Великолиповского УПК. Ежегодно, в сентябре, в день освобождения деревушки проводятся торжественные линейки и возлагаются цветы.

Ирина ГРОМОВА,

зам. директора по УВР

Великолиповского УПК