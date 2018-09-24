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Премии Мингорсовета вручили 100 лучшим столичным школьникам

25.09.2018 18:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Премии Мингорсовета вручили 100 лучшим столичным школьникам
shutterstock.com

Премии Минского городского Совета депутатов вручили 100 лучшим столичным школьникам. Торжественная церемония состоялась в концертном зале Минского городского дворца культуры, передает БЕЛТА.

В числе награжденных - учащиеся, ставшие победителями республиканских и (или) международных олимпиад, конкурсов, конференций, турниров, спортивных соревнований, а также дети с творческими достижениями в различных областях искусства. Каждый из них получит по пять базовых величин (1 БВ составляет Br24,5). Кандидатами на присуждение премий являются ученики 8-11-х классов, выдвигают кандидатуры педагогические коллективы, управления образования администраций районов, комитет по образованию Мингорисполкома. За достижения в спортивных соревнованиях награждены 12 учащихся, за высокие результаты в творческой деятельности - 16 учащихся, за успехи на олимпиадах республиканского и международного уровней - 72 школьника. Ежегодно с 1997 года в городе присуждается по 100 премий Минского городского Совета депутатов.

Практика финансовой поддержки школьников способствует достижению лучших результатов на интеллектуальных, спортивных, творческих соревнованиях различного уровня. В церемонии вручения премий приняли участие председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко и председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк.
 

 
 
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Практика финансовой поддержки школьников способствует достижению лучших результатов на интеллектуальных, спортивных, творческих соревнованиях различного...
 
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