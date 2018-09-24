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В Лиде девушка на «Додже» сбила велосипедиста, который не спешился на «зебре»
Вечером 24 сентября в Лиде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.
Девушка-водитель «Доджа» выполняла правый поворот на зеленый свет с улицы Куйбышева на улицу Красноармейскую. На такой же сигнал светофора по ходу движения автомобиля юноша ехал на велосипеде и упал на левую сторону. Был ли контакт между транспортными средствами – устанавливается.
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Вечером 24 сентября в Лиде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. Девушка-водитель «Доджа» выполняла правый поворот на зеленый...
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