В Лиде девушка на «Додже» сбила велосипедиста, который не спешился на «зебре»





Вечером 24 сентября в Лиде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.

Девушка-водитель «Доджа» выполняла правый поворот на зеленый свет с улицы Куйбышева на улицу Красноармейскую. На такой же сигнал светофора по ходу движения автомобиля юноша ехал на велосипеде и упал на левую сторону. Был ли контакт между транспортными средствами – устанавливается.

Как сообщает ГАИ , для пересечения проезжей части по пешеходному переходу молодой человек не спешивался.