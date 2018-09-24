В Лиде 9-летняя девочка упала с горки. Ребенок в реанимации





В Лиде 9-летняя девочка упала с детской горки – ребенок в реанимации. Об этом проинформировали в Лидском районном отделе внутренних дел (РОВД).

По данным правоохранителей, накануне, 23 сентября, в 18:30 в реанимацию Лидской центральной районной больницы (ЦРБ) поступила 9-летняя школьница с закрытой травмой живота, разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением.

По словам пострадавшей, она упала с детской горки. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются, известно лишь, что девочка учится в 4 классе средней школы №1 Лиды. По факту инцидента милиция проводит проверку, сообщает портал belnovosti.by .