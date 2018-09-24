Из декретного – в предприниматели





Ольга Шапель из Свислочи давно хотела заняться индивидуальным предпринимательством. Всерьез же задумалась об этом перед окончанием отпуска по уходу за ребенком. Нужно было выходить на работу. Но куда? Может, в свой собственный магазин?

Все это оказалось вполне реальным и достижимым. Ведь Ольга знала о действующей в Беларуси программе по содействию безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности и на стартовом этапе рассчитывала на получение субсидии. За разъяснением условий предоставления финансовой поддержки в виде субсидии обратилась в управление по труду, занятости и социальной защите Свислочского райисполкома. Там ей рассказали, что получить субсидию могут граждане, зарегистрированные в качестве безработного в службе занятости. После этого нужно подать заявление в отдел по труду и занятости и предоставить бизнес-план будущей деятельности – обоснование эффективности планируемого бизнеса. Если с написанием бизнес-плана возникнут проблемы, то можно по направлению службы занятости пройти бесплатное обучение по основам предпринимательства в Гродно.



Ольга пошагово шла к своей цели: приобрела официальный статус безработной, побывала на курсах. С написанием бизнес-плана у нее проблем не возникло: помогло экономическое образование. И вот получены субсидия и свидетельство о регистрации ИП. Деньги Ольга, как и планировала, вложила в открытие в райцентре собственного магазина.



– Что касается процесса получения субсидии и оформления ИП, то все получилось быстро и без сложностей, – рассказывает молодой предприниматель. – Легко определилась и со специализацией торговой точки – товары для рыбалки. Как иначе?! У меня муж, брат, папа, свекор, деверь – все рыбаки. Вспоминаю недавние времена (еще до открытия «Рыболова»), когда ни одна поездка в Гродно, Волковыск не обходилась без посещения рыбацких магазинов и отделов. Теперь покупают в Свислочи, у меня.



Разместился Ольгин «Рыболов» на втором этаже здания почтовой связи и работает уже два месяца. Здесь в богатом ассортименте есть все, что нужно для рыбалки: от опарыша до палатки. Широкий ценовой диапазон, выбор производителя и качества. Ольга начинала свое дело в июле, поэтому при заполнении стеллажей и витрин в магазине (она совмещает роли хозяйки и продавца) сделала акцент на летней рыбалке. Сейчас ждет поставок товара для рыбалки в зимний период. В общем, Ольга занята работой. И работает так, чтобы сделать свой бизнес стабильным и закрепиться в предпринимательстве, а также – что не менее важно – внести долю удобства в хобби местных рыболовов.



Наталья ТУРКО.