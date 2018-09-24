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Из декретного – в предприниматели
25.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Ольга Шапель из Свислочи давно хотела заняться индивидуальным предпринимательством. Всерьез же задумалась об этом перед окончанием отпуска по уходу за ребенком. Нужно было выходить на работу. Но куда? Может, в свой собственный магазин?
Все это оказалось вполне реальным и достижимым. Ведь Ольга знала о действующей в Беларуси программе по содействию безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности и на стартовом этапе рассчитывала на получение субсидии. За разъяснением условий предоставления финансовой поддержки в виде субсидии обратилась в управление по труду, занятости и социальной защите Свислочского райисполкома. Там ей рассказали, что получить субсидию могут граждане, зарегистрированные в качестве безработного в службе занятости. После этого нужно подать заявление в отдел по труду и занятости и предоставить бизнес-план будущей деятельности – обоснование эффективности планируемого бизнеса. Если с написанием бизнес-плана возникнут проблемы, то можно по направлению службы занятости пройти бесплатное обучение по основам предпринимательства в Гродно.
Наталья ТУРКО.
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Ольга Шапель из Свислочи давно хотела заняться индивидуальным предпринимательством. Всерьез же задумалась об этом перед окончанием отпуска по уходу за ребенком....
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