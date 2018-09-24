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Трамп призвал Германию изменить курс, иначе она попадет в полную энергетическую зависимость от России

25.09.2018 18:31 — Разное | Интерфакс  
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Президент Дональд Трамп предупредил ФРГ, что Берлин рискует попасть в полную энергетическую зависимость России, если не изменит курс.

"Германия будет полностью зависеть (энергетически - ИФ) от России, если немедленно не изменит свой курс", - сказал Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН

По его словам, "расчет на одного зарубежного поставщика (энергоносителей - ИФ) может приводить к вымогательству и запугиванию".

"Вот почему мы приветствуем европейские государства, такие как Польша, за строительство Балтийского газопровода (Baltic pipe), чтобы заинтересованные государства могли удовлетворить свои энергетические потребности", - сказал он.

 
 
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Президент Дональд Трамп предупредил ФРГ, что Берлин рискует попасть в полную энергетическую зависимость России, если не изменит курс. "Германия будет полностью...
 
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