В Бобруйске шестой день разыскивают 50-летнего мужчину

В Бобруйске уже около недели разыскивают 50-летнего Игоря Худовца. К поискам подключился отряд "Ангел".

Мужчина 19 сентября ушел из дома и не вернулся. Он хромает, передвигается с тростью, сообщает портал Bobrlife.



Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы с сединой.

Особые приметы: хромает (после перелома), передвигается с тростью.

Был одет: в синие джинсы, зеленую рубашку в клетку, полуботинки светло-коричневого цвета.