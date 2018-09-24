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В Бобруйске шестой день разыскивают 50-летнего мужчину
В Бобруйске уже около недели разыскивают 50-летнего Игоря Худовца. К поискам подключился отряд "Ангел".
Мужчина 19 сентября ушел из дома и не вернулся. Он хромает, передвигается с тростью, сообщает портал Bobrlife.
Особые приметы: хромает (после перелома), передвигается с тростью.
Был одет: в синие джинсы, зеленую рубашку в клетку, полуботинки светло-коричневого цвета.
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В Бобруйске уже около недели разыскивают 50-летнего Игоря Худовца. К поискам подключился отряд "Ангел". Мужчина 19 сентября ушел из дома и не вернулся. Он хромает,...
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