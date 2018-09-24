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Власти Швейцарии отказали Абрамовичу в выдаче вида на жительство

25.09.2018 19:01 — Разное | UDF  
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Роман Абрамович
Власти Швейцарии отказали бизнесмену Роману Абрамовичу в выдаче вида на жительство.

Его пребывание в стране нежелательно в качестве источника возможных угроз в области общественной безопасности, а также с точки зрения возможного репутационного ущерба. Об этом пишут швейцарские и британские СМИ.

Роман Абрамович подал прошение осенью прошлого года. Когда именно он получил отказ, неясно. Между тем сегодня бизнесмен проиграл судебное разбирательство, которое продолжалось 9 месяцев. Абрамович пытался запретить прессе писать о подробностях отказа в виде на жительство.

 
 
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Власти Швейцарии отказали бизнесмену Роману Абрамовичу в выдаче вида на жительство.
 
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