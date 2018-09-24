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Заслуженный строитель Беларуси получил пять лет колонии усиленного режима за взятку

25.09.2018 18:58 — Разное | UDF  
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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Суд вынес приговор директору ОАО «Управление механизации № 79» за получение взятки, а представителю португальской компании — за передачу денег. Об этом сообщает пресс-служба суда Заводского района Минска.

Директор «УМ № 79» признан виновным в получении 5 тысяч евро за решение вопросов по «финансово-хозяйственному взаимодействию» предприятия с португальской фирмой. Он осужден на 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. У мужчины конфискуют все имущество и запретят в течение пяти лет занимать определенные должности.

А предпринимателя, который выступил представителем фирмы, судили за приготовление к даче взятки директору на общую сумму в 10 тысяч евро. Установлено, что деньги полагались за успешное участие фирмы в будущих закупках башенных кранов для Управления механизации.

«Однако не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам», — решил суд. В итоге второго фигуранта осудили на 4 года.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, директор «Управления механизации № 79» Сергей Старосветов был задержан в мае при получении взятки в размере 5 тысяч евро. Тогда сообщалось, что деньги ему передал представитель зарубежной компании, а в обмен фирма надеялась получить расчет за поставленное оборудование.

«УМ № 79» является крупнейшим в стране управлением по эксплуатации башенных кранов. Штат компании насчитывает около 600 сотрудников. Техника предприятия использовалась на крупных объектах: БелАЭС в Островце, минский стадион «Динамо», гостинично-деловой комплекс с теннисным центром в районе пр. Победителей — пер. Веснинка, строительстве жилых домов в микрорайонах города Минска и так далее.

Четыре года назад Александр Лукашенко удостоил Старосветова почетного звания «Заслуженный строитель Беларуси».

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщает пресс-служба суда Заводского района Минска.
 
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