Заслуженный строитель Беларуси получил пять лет колонии усиленного режима за взятку

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Директор «УМ № 79» признан виновным в получении 5 тысяч евро за решение вопросов по «финансово-хозяйственному взаимодействию» предприятия с португальской фирмой. Он осужден на 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. У мужчины конфискуют все имущество и запретят в течение пяти лет занимать определенные должности.А предпринимателя, который выступил представителем фирмы, судили за приготовление к даче взятки директору на общую сумму в 10 тысяч евро. Установлено, что деньги полагались за успешное участие фирмы в будущих закупках башенных кранов для Управления механизации.— решил суд. В итоге второго фигуранта осудили на 4 года.Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.Напомним, директор «Управления механизации № 79»был задержан в мае при получении взятки в размере 5 тысяч евро. Тогда сообщалось, что деньги ему передал представитель зарубежной компании, а в обмен фирма надеялась получить расчет за поставленное оборудование.«УМ № 79» является крупнейшим в стране управлением по эксплуатации башенных кранов. Штат компании насчитывает около 600 сотрудников. Техника предприятия использовалась на крупных объектах: БелАЭС в Островце, минский стадион «Динамо», гостинично-деловой комплекс с теннисным центром в районе пр. Победителей — пер. Веснинка, строительстве жилых домов в микрорайонах города Минска и так далее.Четыре года назадудостоил Старосветова почетного звания «Заслуженный строитель Беларуси».