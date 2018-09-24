Анна Канопацкая рассказала о своих президентских амбициях

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Что смущает Канопацкую?

- ответила— добавила депутат.Анна Канопацкая говорит, что главное, что пока сдерживает ее от объявления старта своей избирательной кампании — это неуверенность, что она сможет собрать 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.пояснила Анна Канопацкая.