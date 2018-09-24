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Анна Канопацкая рассказала о своих президентских амбициях

25.09.2018 18:55 — Разное | UDF  
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Фото Сергея Гудилина / nn.by
Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая 25 сентября ответила на вопрос корреспондента Свободы о возможном ее участии в следующих президентских выборах в Беларуси.

«Я, когда только начинала свою политическую карьеру, выбрала для себя хорошо известный девиз: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». А что такое «генерал» в белорусских политических реалиях? Разумеется, это президент», - ответила Анна Канопацкая.

«Однако сегодня пока я не могу однозначно и четко заявить о своем участии в президентской кампании», — добавила депутат.


Что смущает Канопацкую?

Анна Канопацкая говорит, что главное, что пока сдерживает ее от объявления старта своей избирательной кампании — это неуверенность, что она сможет собрать 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.

«Депутат Палаты представителей не имеет никаких привилегий по сравнению с другими участниками президентской кампании. Мне тоже нужно будет собрать 100 тысяч подписей. И тут возникает вопрос: кто мне в этом поможет? Формально я член Объединенной гражданской партии. Но никакой уверенности, что партия мне поможет, у меня нет. И даже если бы вся партия вдруг поддержала мою кандидатуру, это положение принципиально не меняет.

Я хорошо помню последние президентские выборы, когда собирали голоса за лидера ОГП Анатолия Лебедько. Результат той компании известен - все вместе собрали лишь около половины необходимых подписей», - пояснила Анна Канопацкая.

 
 
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Депутат ответила на вопрос о возможном ее участии в следующих президентских выборах.
 
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