Ученые назвали простой способ улучшить память

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Proceedings of The National Academy of Sciences

Нейробиологи с помощью томографа проанализировали показатели мозговой активности 36 здоровых молодых людей сразу после небольшой физической нагрузки. Результаты указали на улучшение взаимодействия зубчатой извилины в гиппокампе и областями коры, связанными с работой памяти.Ученые заинтересовались, будут ли в этих областях появляться новые клетки.приводит портал Medical Xpress слова директора центра нейробиологии обучения и памяти при Калифорнийском университете в Ирвайне