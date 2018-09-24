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Ученые назвали простой способ улучшить память
Фото: © Depositphotos / sudok1
Нейробиологи с помощью томографа проанализировали показатели мозговой активности 36 здоровых молодых людей сразу после небольшой физической нагрузки. Результаты указали на улучшение взаимодействия зубчатой извилины в гиппокампе и областями коры, связанными с работой памяти.
Ученые заинтересовались, будут ли в этих областях появляться новые клетки.
"Мы не исключаем, что новые клетки все-таки зарождаются, но это процесс, который требует времени. В то же время стало заметно, что эта десятиминутная зарядка сразу дала эффект", — приводит портал Medical Xpress слова директора центра нейробиологии обучения и памяти при Калифорнийском университете в Ирвайне Майкла Ясса.
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Нейробиологи с помощью томографа проанализировали показатели мозговой активности.
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