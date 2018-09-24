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США ввели санкции против 12 российских компаний

25.09.2018 18:38 — Разное | UDF  
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Цех завода «Аэрокомпозит». Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых, по мнению ведомства, противоречат национальным интересам Соединенных Штатов. В документе, размещенном на сайте Федерального реестра США, отмечается, что его официальная публикация намечена на 26 сентября 2018 года, с этого дня санкции должны будут вступить в силу.

Российским предприятиям, внесенным Минторгом США в список Entity List, фактически закрывается легальный доступ к американским товарам и технологиям. Если кто-то захочет продать компании из этого списка какой-либо товар американского происхождения, Минторг США будет отказывать в лицензии на поставку. Фактически это означает запрет на поставки любого товара или программного продукта американского происхождения, на который распространяются правила экспортного контроля США (Export Administration Regulation). Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, то есть соблюдать ограничения обязаны любые компании независимо от национальности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение.

Компании, добавленные Минторгом США в свой черный список, можно разделить на несколько групп. Например, научно-исследовательский институт «Вектор», научно-производственное предприятие «Гамма», компания «Сайрус Системс» и группа компаний «Инфотекс» обвиняются в том, что они способствовали злонамеренной деятельности в киберпространстве.

Научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос» и компанию «Дайвтехносервис» Минторг обвинил в оказании поддержки Военно-морскому флоту России и поставках туда необходимого оборудования. «Дайвтехносервис» в июне 2018 года был внесен в санкционный список Минфина США. Тогда заявлялось, что компания поставляет спецслужбам России оборудование для подводных работ, что создает угрозу коммуникациям, связывающим США с Европой.

Еще пять российских компаний — «Аэрокомпозит», Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» (ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина), конструкторское бюро «Авиадвигатель», научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (АО «НПК «СПП») и Воронежский НИИ «Вега» — внесены в черный список Минторга США за поддержку деятельности российских компаний из военной аэрокосмической отрасли.

Кроме того, в санкционный список включена группа компаний Nilco Group, имеющая офисы не только в Москве, но и в Минске и Тегеране. Причиной введения санкций в отношении Nilco названо ее участие в оказании материальной поддержки иранской ракетной программе.

Представитель ОАК («Аэрокомпозит») пока не ответил на запрос РБК. Представитель ОДК («Авиадвигатель») перенаправил вопросы в «Ростех».

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний.
 
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