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В Могилеве из психбольницы сбежали три подростка

25.09.2018 18:36 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Милиция разыскивает троих парней, которые сбежали из отделения Могилевской областной психиатрической больницы. Там они находились на обследовании, сообщили в УВД Могоблисполкома. Один из беглецов — воспитанник спецучилища закрытого типа 17-летний Иван Янковский, для которого это уже как минимум третий побег.

Подростки сбежали 24 сентября около 18.00: разбили окно на первом этаже и ушли. По информации милиции, парни, скорее всего, направились в Россию.

Все трое — учащиеся средних специальных учреждений образования области. Одного из них, ранее судимого за кражи воспитанника СПТУ Ивана Янковского, 8 сентября нашли на стройке в Москве после того, как 30 августа он вместе с двумя подростками сбежал из подросткового лагеря в Мстиславском районе.


Фото: УВД Могоблисполкома

Янковский Иван Леонидович, 2001 г. р.

На вид 17 лет, рост 160−174 см, худощавого телосложения, волос прямой светло-русый.

Фото: УВД Могоблисполкома

Астапенко Алексей Сергеевич, 2001 г. р.

На вид 17 лет, рост 160−174 см, среднего телосложения, волос прямой светло-русый, глаза серые.

Фото: УВД Могоблисполкома

Макарь Кирилл Валерьевич, 2002 г. р.

На вид 16 лет, рост 160−174 см, худощавого телосложения, волос черный прямой.

На момент самовольного ухода из больницы были одеты в больничные пижамы в серо-синюю клетку, на ногах — носки и шлепанцы. Могли сменить одежду и обувь.

Всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении либо пути следования разыскиваемых несовершеннолетних, просят сообщить об этом в управление уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома по телефонам в Могилеве: (8 0222) 29−55−10, 29−55−55, (+375 33) 612−98−69 либо 102.

 
Теги: Могилев
 
 
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Милиция разыскивает троих парней, которые сбежали из отделения Могилевской областной психиатрической больницы.
 
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