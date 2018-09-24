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В Могилеве из психбольницы сбежали три подростка
Иллюстративное фото
Подростки сбежали 24 сентября около 18.00: разбили окно на первом этаже и ушли. По информации милиции, парни, скорее всего, направились в Россию.
Все трое — учащиеся средних специальных учреждений образования области. Одного из них, ранее судимого за кражи воспитанника СПТУ Ивана Янковского, 8 сентября нашли на стройке в Москве после того, как 30 августа он вместе с двумя подростками сбежал из подросткового лагеря в Мстиславском районе.
Фото: УВД Могоблисполкома
Янковский Иван Леонидович, 2001 г. р.
На вид 17 лет, рост 160−174 см, худощавого телосложения, волос прямой светло-русый.
Фото: УВД Могоблисполкома
Астапенко Алексей Сергеевич, 2001 г. р.
На вид 17 лет, рост 160−174 см, среднего телосложения, волос прямой светло-русый, глаза серые.
Фото: УВД Могоблисполкома
Макарь Кирилл Валерьевич, 2002 г. р.
На вид 16 лет, рост 160−174 см, худощавого телосложения, волос черный прямой.
На момент самовольного ухода из больницы были одеты в больничные пижамы в серо-синюю клетку, на ногах — носки и шлепанцы. Могли сменить одежду и обувь.
Всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении либо пути следования разыскиваемых несовершеннолетних, просят сообщить об этом в управление уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома по телефонам в Могилеве: (8 0222) 29−55−10, 29−55−55, (+375 33) 612−98−69 либо 102.
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Милиция разыскивает троих парней, которые сбежали из отделения Могилевской областной психиатрической больницы.
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