"Обеспечить выделение людей на овощи". Бухгалтеров и писарей гонят в поля

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«Обеспечить выделение людей»

Миссия: овощи

«Хочу работать по специальности»

Мнение людей с высшим образованием никто не спрашивает — собирай морковку, это приказ. Сами «аграрии» в основном молчат, возможно, считают, что так должно быть.Любопытную распечатку, будто из ламповых времен СССР, прислал наш читатель Сергей, которого тоже всю жизнь гоняли в поля. Дата документа — 6 сентября 2018 года. Райисполком без лишних сантиментов просит «обеспечить выделение людей» для оказания шефской помощи ОАО «Горецкое».Каждая строчка здесь звучит по-фронтовому бодро и решительно. В списке значатся почти все местные организации (кроме милиции, прокуратуры, СК, МЧС), в том числе отделы, собственно, исполкома. Каждый день с 10 по 29 сентября на битву с урожаем должны выходить по 100 человек. Этой сотне надлежит экипироваться самостоятельно, вооружиться ножами и прочим инвентарем. Больше всего ножей обязан поставить отдел образования — 55.— житель Горок Сергей не готов пока назвать свою организацию и должность.Сергей говорит, люди бурлят, но, как обычно, внутри себя. Рассказал, как все организовано. В 8 утра чиновников, бухгалтеров и прочих кабинетных работников забирает автобус и везет на поле — километрах в пяти от Горок.В последние два дня выезды отменили из-за плохой погоды. Пока непонятно, продлят ли кампанию на этот срок.На поле надо убирать морковку или свеклу, обрезать ботву и грузить в машины. Представители предприятия следят, чтобы ничего не пропало.рассказывает Сергей. —Смена длится до 16:30. Еда и вода — то, что взял с собой. Туалет — в поле или соседнем болоте.По словам Сергея, в прошлом году, бывало, обратно добирались своим ходом, автобус не приходил. В этом сезоне вроде такого не было.— Вот я тот самый человек, который отказался. Полторы недели назад записался на прием к председателю райисполкома, — Сергей надеется, хоть кто-то объяснит ему, что происходит и почему люди с высшим образованием отрываются от основной работы. — Прием назначили на завтра, но знаю, что в моей организации на меня предварительно запросили характеристику — где учился и служил, как работаю, участвую ли в жизни организации, все вот это. Но если я должен работать в ОАО «Горецкое», то хочу уточнить: с какой стати я «должен», у кого брал в долг? Не знаю, может, потом начнутся репрессии…При этом по моей непосредственной работе ко мне замечаний нет.Как проводят эти трудовые десанты по бухгалтерии — не совсем понятно. Судя по всему, при расчете зарплаты за месяц этот день просто засчитывается как рабочий.Получить комментарий в Горецком райисполкоме не удалось — соответствующие телефоны, указанные на его сайте, не отвечают.