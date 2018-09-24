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"Обеспечить выделение людей на овощи". Бухгалтеров и писарей гонят в поля

25.09.2018 18:32 — Разное | UDF  
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Иллюстрация с сайта pridvinje.by
В Горецком районе обнаружилась многолетняя традиция, которую забыли отменить с советских времен. Осенью экономисты, секретари, студенты, главные и не очень главные специалисты разных контор отправляются в поля.

Мнение людей с высшим образованием никто не спрашивает — собирай морковку, это приказ. Сами «аграрии» в основном молчат, возможно, считают, что так должно быть.


«Обеспечить выделение людей»

Любопытную распечатку, будто из ламповых времен СССР, прислал наш читатель Сергей, которого тоже всю жизнь гоняли в поля. Дата документа — 6 сентября 2018 года. Райисполком без лишних сантиментов просит «обеспечить выделение людей» для оказания шефской помощи ОАО «Горецкое».

Каждая строчка здесь звучит по-фронтовому бодро и решительно. В списке значатся почти все местные организации (кроме милиции, прокуратуры, СК, МЧС), в том числе отделы, собственно, исполкома. Каждый день с 10 по 29 сентября на битву с урожаем должны выходить по 100 человек. Этой сотне надлежит экипироваться самостоятельно, вооружиться ножами и прочим инвентарем. Больше всего ножей обязан поставить отдел образования — 55.

"Обеспечить выделение людей на овощи". Бухгалтеров и писарей гонят в поля

— Это длится уже много лет. Я еще в школе учился — нас гоняли в это хозяйство убирать свеклу и морковку. В сельхозакадемию поступил — продолжилось. Отучился, работаю — опять пытаются отправлять, — житель Горок Сергей не готов пока назвать свою организацию и должность.


Миссия: овощи

Сергей говорит, люди бурлят, но, как обычно, внутри себя. Рассказал, как все организовано. В 8 утра чиновников, бухгалтеров и прочих кабинетных работников забирает автобус и везет на поле — километрах в пяти от Горок.

— Помимо нас, еще студентов пригоняют, но это по отдельной программе. Раньше были школьники, но после известного инцидента их не используют. Но я на эти поля всю жизнь ездил. То есть лет 10 минимум это длится.

В последние два дня выезды отменили из-за плохой погоды. Пока непонятно, продлят ли кампанию на этот срок.

На поле надо убирать морковку или свеклу, обрезать ботву и грузить в машины. Представители предприятия следят, чтобы ничего не пропало.

— В прошлые годы, бывало, люди после работы брали с собой морковку, полведра, например, — это ж дело такое… Так однажды автобус подвезли прямо к зданию РОВД. Обезвредили, — рассказывает Сергей. — Теперь там служба безопасности есть, смотрит, что уносят в корзинах. Во время уборки на поле находится представитель хозяйства, следит, чтобы работали, не сачковали — это вместо того, чтобы самому работать на собственном поле.

Смена длится до 16:30. Еда и вода — то, что взял с собой. Туалет — в поле или соседнем болоте.

По словам Сергея, в прошлом году, бывало, обратно добирались своим ходом, автобус не приходил. В этом сезоне вроде такого не было.


«Хочу работать по специальности»

— А если отказаться?

— Вот я тот самый человек, который отказался. Полторы недели назад записался на прием к председателю райисполкома, — Сергей надеется, хоть кто-то объяснит ему, что происходит и почему люди с высшим образованием отрываются от основной работы. — Прием назначили на завтра, но знаю, что в моей организации на меня предварительно запросили характеристику — где учился и служил, как работаю, участвую ли в жизни организации, все вот это. Но если я должен работать в ОАО «Горецкое», то хочу уточнить: с какой стати я «должен», у кого брал в долг? Не знаю, может, потом начнутся репрессии…

При этом по моей непосредственной работе ко мне замечаний нет.

Как проводят эти трудовые десанты по бухгалтерии — не совсем понятно. Судя по всему, при расчете зарплаты за месяц этот день просто засчитывается как рабочий.

Получить комментарий в Горецком райисполкоме не удалось — соответствующие телефоны, указанные на его сайте, не отвечают.

 
 
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В Горецком районе обнаружилась многолетняя традиция, которую забыли отменить с советских времен.
 
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