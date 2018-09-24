ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что стоит за резкими словами Лукашенко о границе с Украиной. Два неожиданных объяснения

25.09.2018 18:28 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: sputnik.by
Слова могут быть отвлекающим маневром.

Вернувшись из Сочи после встречи со своим российским коллегой Александр Лукашенко сделал довольно резкое заявление. В частности, глава государства вдруг заявил о необходимости срочно укрепить границу с Украиной.

— Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие, – объяснил такие жесткие меры Лукашенко.

Такое заявление показалось, как минимум, не случайным. Своим видением в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» поделился белорусский аналитик, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. По его словам, заявлению Лукашенко есть два основных объяснения:

– Не секрет, что Россия уже давно хотела бы реализовать в отношениях с Беларусью так называемую «армянскую» модель углубления военно-политической интеграции. Она предполагает размещение российских пограничников на западной и южной границах страны. В Армении, например, действуют совместные армяно-российские погранзаставы.

Что стоит за резкими словами Лукашенко о границе с Украиной. Два неожиданных объяснения

Арсений Сивицкий

И заявление Лукашенко о необходимости усилить контроль за украинской границей можно трактовать, как демонстрацию способности белорусской стороны самостоятельно обеспечить охрану рубежей Союзного государства.

«То есть, по сути, Минск посылает сигнал Москве, мол, мы сами справимся и дополнительная помощь не потребуется», – подчеркивает Арсений Сивицкий.

Второе объяснение ситуации выглядит еще более интересным. Аналитик напоминает, что еще летом, во время посещения Лукашенко погранзаставы в Кобринском районе, он дал поручение проработать создание «маневренных мобильных подразделений» для того, чтобы перебрасывать их на сложные участки границы.

И вот здесь есть любопытный нюанс. Ведь для белорусских пограничников основное проблемное направление сейчас – российское. В том числе с точки зрения «гибридной» угрозы со стороны России.

– Не секрет, что нелегальная миграция, наркотрафик и контрабанда оружия в Беларусь идет с российского направления. Это касается и криминальных сетей российского происхождения, которые в последнее время реализуют свою экспансию в Беларуси. Особенно в восточных регионах. Вероятно, эти процессы происходят не просто так. Есть большая угроза, что они координируются неким центром в России. И граница на этом направлении физически отсутствует, что создает опасность, – подчеркивает Арсений Сивицкий.

Ирония такой ситуации в том, что заявление по Украине «должно было сбалансировать те действия, которые, начиная с лета, белорусская сторона готовила по отношению к России». То есть, фактически громкие заявления Лукашенко против Украины могут быть лишь отвлекающим маневром, чтобы прикрыть возможное усиление контроля за проблемным восточным направлением.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Умерла актриса Александринского театра Людмила Любимова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика