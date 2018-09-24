Что стоит за резкими словами Лукашенко о границе с Украиной. Два неожиданных объяснения

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Арсений Сивицкий

Вернувшись из Сочи после встречи со своим российским коллегойсделал довольно резкое заявление. В частности, глава государства вдруг заявил о необходимости срочно укрепить границу с Украиной.объяснил такие жесткие меры Лукашенко.Такое заявление показалось, как минимум, не случайным. Своим видением в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» поделился белорусский аналитик, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований. По его словам, заявлению Лукашенко есть два основных объяснения:И заявление Лукашенко о необходимости усилить контроль за украинской границей можно трактовать, как демонстрацию способности белорусской стороны самостоятельно обеспечить охрану рубежей Союзного государства.– подчеркивает Арсений Сивицкий.Второе объяснение ситуации выглядит еще более интересным. Аналитик напоминает, что еще летом, во время посещения Лукашенко погранзаставы в Кобринском районе, он дал поручение проработать создание «маневренных мобильных подразделений» для того, чтобы перебрасывать их на сложные участки границы.И вот здесь есть любопытный нюанс. Ведь для белорусских пограничников основное проблемное направление сейчас – российское. В том числе с точки зрения «гибридной» угрозы со стороны России.– подчеркивает Арсений Сивицкий.Ирония такой ситуации в том, что заявление по УкраинеТо есть, фактически громкие заявления Лукашенко против Украины могут быть лишь отвлекающим маневром, чтобы прикрыть возможное усиление контроля за проблемным восточным направлением.