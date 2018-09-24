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Что стоит за резкими словами Лукашенко о границе с Украиной. Два неожиданных объяснения
Фото: sputnik.by
Вернувшись из Сочи после встречи со своим российским коллегой Александр Лукашенко сделал довольно резкое заявление. В частности, глава государства вдруг заявил о необходимости срочно укрепить границу с Украиной.
— Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие, – объяснил такие жесткие меры Лукашенко.
Такое заявление показалось, как минимум, не случайным. Своим видением в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» поделился белорусский аналитик, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. По его словам, заявлению Лукашенко есть два основных объяснения:
– Не секрет, что Россия уже давно хотела бы реализовать в отношениях с Беларусью так называемую «армянскую» модель углубления военно-политической интеграции. Она предполагает размещение российских пограничников на западной и южной границах страны. В Армении, например, действуют совместные армяно-российские погранзаставы.
Арсений Сивицкий
И заявление Лукашенко о необходимости усилить контроль за украинской границей можно трактовать, как демонстрацию способности белорусской стороны самостоятельно обеспечить охрану рубежей Союзного государства.
«То есть, по сути, Минск посылает сигнал Москве, мол, мы сами справимся и дополнительная помощь не потребуется», – подчеркивает Арсений Сивицкий.
Второе объяснение ситуации выглядит еще более интересным. Аналитик напоминает, что еще летом, во время посещения Лукашенко погранзаставы в Кобринском районе, он дал поручение проработать создание «маневренных мобильных подразделений» для того, чтобы перебрасывать их на сложные участки границы.
И вот здесь есть любопытный нюанс. Ведь для белорусских пограничников основное проблемное направление сейчас – российское. В том числе с точки зрения «гибридной» угрозы со стороны России.
– Не секрет, что нелегальная миграция, наркотрафик и контрабанда оружия в Беларусь идет с российского направления. Это касается и криминальных сетей российского происхождения, которые в последнее время реализуют свою экспансию в Беларуси. Особенно в восточных регионах. Вероятно, эти процессы происходят не просто так. Есть большая угроза, что они координируются неким центром в России. И граница на этом направлении физически отсутствует, что создает опасность, – подчеркивает Арсений Сивицкий.
Ирония такой ситуации в том, что заявление по Украине «должно было сбалансировать те действия, которые, начиная с лета, белорусская сторона готовила по отношению к России». То есть, фактически громкие заявления Лукашенко против Украины могут быть лишь отвлекающим маневром, чтобы прикрыть возможное усиление контроля за проблемным восточным направлением.
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