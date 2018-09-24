Умерла актриса Александринского театра Людмила Любимова

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— заявили в театре.В театре отметили, что скорбят в связи со смертью Любимовой. Прощание с ней пройдёт 27 сентября в 11:00 мск в театре.была принята в труппу Александринского театра в 1967 году. Она сыграла более 40 разноплановых ролей.