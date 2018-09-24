ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рассекречен интерьер "заряженного" кроссовера Skoda Kodiaq RS

25.09.2018 18:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Kodiaq RS
Компания Skoda поделилась новой порцией информации о Kodiaq RS, сопроводив ее первыми снимками внутреннего убранства топовой версии «паркетника».

Судя по ним, будущая новинка получит руль с приплюснутым ободом и красной прострочкой, отделанные черной кожей и искусственной замшей спортивные сиденья, вставки «под карбон» на передней и дверных панелях, а также виртуальную панель приборов, предусмотренную уже в «базе».

Еще одной особенностью Kodiaq RS станет система Dynamic Sound Boost, создающая иллюзию более агрессивного звучания двигателя при помощи динамиков аудиосистемы.

Рассекречен интерьер "заряженного" кроссовера Skoda Kodiaq RS

Что касается внешности самого мощного Kodiaq, то пока представление о ней можно составить по шпионским фото и дизайнерским скетчам. От стандартной версии «паркетника» Kodiaq RS будет отличаться в первую очередь более агрессивными на вид бамперами, зачерненной решеткой радиатора и 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками уже в стандартной комплектации.

Рассекречен интерьер "заряженного" кроссовера Skoda Kodiaq RS

Премьера Kodiaq RS состоится уже в начале следующей недели на Парижском автосалоне. Ранее компания подтвердила информацию о том, что под капот Kodiaq RS получит двухлитровый битурбодизель мощностью 240 лошадиных сил, будет украшена новыми логотипами RS и иметь полный привод.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Skoda поделилась новой порцией информации о Kodiaq RS.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с 1 октября подорожают некоторые марки сигарет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика