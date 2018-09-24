"Люблю больше жизни!": 71-летняя София Ротару показала своего мужчину



София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Loskutova

23 сентября исполнилось 50 лет со дня свадьбы. Об этом сообщила артистка на страничке в социальной сети Instagram. Прославленная исполнительница опубликовала старое фото, на котором запечатлена вместе с супругом. На снимке Евдокименко нежно обнимает, прижимая к себе, Ротару, а та счастливо улыбается.написала Ротару.Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию.прокомментировали фанаты.Напомним, Анатолий Евдокименко умер в 2002 году после очередного инсульта. Убитая горем София Ротару на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты. Артистка замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь. Из депрессивного состояния певицу вытащил сын Руслан, который сказал ей, что нужно работать дальше и посвящать новые песни памяти отца.