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"Люблю больше жизни!": 71-летняя София Ротару показала своего мужчину

25.09.2018 18:07 — Разное | UDF  
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София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Loskutova
София Ротару объявила о своих нежных чувствах на всю страну. Легендарная исполнительница призналась в любви покойному мужу Анатолию Евдокименко.

23 сентября исполнилось 50 лет со дня свадьбы Софии Ротару и Анатолия Евдокименко. Об этом сообщила артистка на страничке в социальной сети Instagram. Прославленная исполнительница опубликовала старое фото, на котором запечатлена вместе с супругом. На снимке Евдокименко нежно обнимает, прижимая к себе, Ротару, а та счастливо улыбается.

"День рождения семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни ❤️", – написала Ротару.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. "Дорогая и любимая очень многими София Михайловна! Примите самые теплые поздравления юбилеем Вашей свадьбы! Вы огромный пример для подражания очень многим людям и семьям как хранить верность, любовь, преданность. Вы сильная, красивая, умная Женщина, настоящая хранительница семейного очага!", "София Михайловна, Вы легендарная! Как же я Вас люблю❤ и всегда восхищаюсь Вами! Это очень сильно, любить и оставаться верной Единственному на вечно…", "Ваша жизнь, пример для подражания (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали фанаты.


Напомним, Анатолий Евдокименко умер в 2002 году после очередного инсульта. Убитая горем София Ротару на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты. Артистка замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь. Из депрессивного состояния певицу вытащил сын Руслан, который сказал ей, что нужно работать дальше и посвящать новые песни памяти отца.

 
 
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Легендарная исполнительница призналась в любви покойному мужу Анатолию Евдокименко.
 
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