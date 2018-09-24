Третья грудь и голые мужчины. 20 странных нарядов с Недели мод в Милане

Кажется, Неделя моды в Милане пошла во все тяжкие. Пока хедлайнеры показов – Миучча Прада и Джорджио Армани – стараются держаться в рамках приличия, остальные показывают, на что способна человеческая фантазия. Фотографы смогли запечатлеть и девушку с тремя грудями (не бойтесь, одна ненастоящая), и будто разрисованную черным маркером модель, и мужчин в одних белых трусах и ботинках на шее. KYKY отобрал через инстаграм только 20 фриков – поверьте, собрать всех невозможно. В подборке есть не только модели, но и несколько зрителей – они тоже старались выделиться.