Родители пожаловались, что в гимназии по 30 учеников в классе – власти говорят, что все в порядке

Родители учеников гимназии №3 Минска сделали петицию с требованием проверить, насколько законно, что в начальной школе в классах учится до 30 детей. Они привели статьи из Кодекса об образовании, который позволяет не больше 20. Управление по образованию ответило, что причина – в перенаселенности микрорайона.

Авторы петиции указали, что «на конец 2017-2018 учебного года среднее количество учащихся в начальной школе составляло 27,8 учащихся, в 5-9 классах – 26,8 учащихся». Они считают, что это нарушение Кодекса об образовании, а именно статьи 158, пункта 13, подпунктов 13.1 и 13.6 – ими установлено, что наполняемость классов в гимназиях не должна превышать 20 учащихся.

Далее авторы рассказали об ответе директора гимназии в декабре 2017 года на жалобу о наполняемости классов: «С целью устранения социальной напряженности населения и удовлетворения образовательных потребностей жителей микрорайона директор учреждения образования вправе увеличить наполняемость класса свыше нормативной». Родители утверждают, что он при этом не ссылался на какие-либо законодательные акты.

Также в ответе от 7 июля администрация Центрального района Минска указала, что «наполняемость отдельных классов превышает численность, установленную Кодексом об образовании, по причине необходимости реализации прав граждан на получение образования и недопущения социальной напряжённости». Возмущенные родители пишут, что эти причины не предусмотрены Кодексом об образовании и иными законодательными актами Республики Беларусь.

В итоге петицию с рядом требований отправили в Прокуратуру и Мингорисполком. Ответ пришел из Управления по образованию. Там сказано, что «превышение норм наполняемости в 1-4 классах ГУО «Гимназия №3 города Минска» обусловлено увеличением численности учащихся в микрорайоне, закрепленном за учреждением образования. <...> численность учашихся, проживающих в микрорайоне учреждения образования, увеличилась по отношению к 2017/2018 учебному году более чем в два раза».

Также власти отметили, что гимназия пользуется спросом у жителей, потому что в ней изучается английский язык, когда в ближайших 34-й гимназии и 37-й средней школе – французский и немецкий соответственно.