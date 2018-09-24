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Дружба Меган Маркл и Серены Уильямс. Что обсуждают подруги
Новости США. Теннисистка Серена Уильямс рассказывает, что она и Меган Маркл давние подруги, которые «полагаются друг на друга».
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«Мы как раз переписывались друг с другом сегодня утром», – сказала теннисная легенда во время интервью, спустя три дня после того, как ее выступление обсуждали в СМИ.
Серена Уильямс:
Серена и ее муж Алексис Оганян были гостями на свадьбе Меган и принца Гарри.
«Это значимый момент для Англии, для всего мира, я чувствовала, что на моих глазах творится история. Я думаю, что через несколько лет мы будем вспоминать об этом моменте, как о исторически важном. Это событие навсегда останется в памяти людей. Церемония была просто замечательной, но главным для меня было увидеть мою подругу счастливой. И мне кажется, что я это и увидела».
По данным издания Metro, первая встреча Меган и Серены состоялась в 2010 году на в Майами. С тех пор они подружились.
В этом году герцогиня Сассекская наблюдала, как Серена играет в женском одиночном турнире Уимблдона, где звезда тенниса проиграла в Анжелике Кербер.
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Новости США. Теннисистка Серена Уильямс рассказывает, что она и Меган Маркл давние подруги, которые «полагаются друг на друга». Как сообщает Daily Mail со ссылкой...
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