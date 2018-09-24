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С Домрачевой. Как известные спортсмены будут мотивировать детей на тренировки
Молодежная федерация воркаута запустила социальный проект «Личный пример»: спортсмены и команды будут устраивать тренировки на открытом воздухе, чтобы подать пример детям и молодежи.
Идею мотивировать на ЗОЖ свободными мастер-классами поддержали четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, чемпион Всемирной боксерской ассоциации
За анонсами тренировок можно следить на
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Молодежная федерация воркаута запустила проект "Личный пример": спортсмены и команды будут устраивать тренировки на открытом воздухе, чтобы подать пример детям и...
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