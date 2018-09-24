С Домрачевой. Как известные спортсмены будут мотивировать детей на тренировки

Молодежная федерация воркаута запустила социальный проект «Личный пример»: спортсмены и команды будут устраивать тренировки на открытом воздухе, чтобы подать пример детям и молодежи.

Идею мотивировать на ЗОЖ свободными мастер-классами поддержали четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, чемпион Всемирной боксерской ассоциации

Николай Веселов, многократный чемпион Европы и мира по таиландскому боксу и версии К-1 Чингиз Аллазов, многократный чемпион мира по муай-тай Андрей Кулебин и другие известные спортсмены.

За анонсами тренировок можно следить на сайте проекта .

Титульное фото: vk.com/l_primer