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С Домрачевой. Как известные спортсмены будут мотивировать детей на тренировки

25.09.2018 19:29 — Разное | Tut.by  
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Молодежная федерация воркаута запустила социальный проект «Личный пример»: спортсмены и команды будут устраивать тренировки на открытом воздухе, чтобы подать пример детям и молодежи.

Идею мотивировать на ЗОЖ свободными мастер-классами поддержали четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, чемпион Всемирной боксерской ассоциации
Николай Веселов, многократный чемпион Европы и мира по таиландскому боксу и версии К-1 Чингиз Аллазов, многократный чемпион мира по муай-тай Андрей Кулебин и другие известные спортсмены.

За анонсами тренировок можно следить на сайте проекта.

Титульное фото: vk.com/l_primer

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Теги: Минск
 
 
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Молодежная федерация воркаута запустила проект "Личный пример": спортсмены и команды будут устраивать тренировки на открытом воздухе, чтобы подать пример детям и...
 
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