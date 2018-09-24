|
Анна Смилевич больше не руководитель Моладзі БНФ
У «Моладзі БНФ» был избран новый председатель. Им стал Денис Мандик из Борисова.
Предыдущая председатель, Анна Смилевич, возглавляла молодежную группу менее года. За это время ее успели отчислить из Института журналистики БГУ.
«Моладзь БНФ» решила изменить процедуру выборов — теперь право голоса имеют только члены совета. Они и избрали председателя среди трех претендентов — Дениса Мандика из Борисова, Максима Бондаря из Гродно и Егора Сергиенко из Минска.
Заместителем стала Елизавета Шумякова из Могилева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У «Моладзі БНФ» был избран новый председатель. Им стал Денис Мандик из Борисова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)