Белорусские историки подняли вопрос о “переписывании” военных событий

Что именно больше всего беспокоит историков?





"Вроде бы перелом в Великой Отечественной войне произошел не на территории СССР, а где-то на Западе или в Северной Африке, — объясняет директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович. — Мол, западные союзники сделали решающий вклад в победу. Наше исследование показывает, что именно на территории Советского Союза произошёл коренной перелом. И это очень важный момент. Надо отстоять историю войны от фальсификации".





Учёные считают, что сегодня много авторов, которые не изучают конкретное событие, а просто высказывают своё мнение, но кто именно пытается отобрать у белорусов победу, не признаются.





"Это, в первую очередь, публикации воспоминаний немецких генералов, которые хотели показать себя во время военных операций, — говорит заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси Алексей Литвин. — Потом эти сведения попадали на страницы советских изданий, что-то вырывалось из контекста, и так далее. Делались переводы на русский язык, которые считались правдой, но это была не совсем правда. Советские военные также, когда писали воспоминания, не могли высказываться так, как было на самом деле, так как существовала цензура".



