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Белорусские историки подняли вопрос о “переписывании” военных событий
Белорусские историки обеспокоены попытками "переписать" события Второй мировой войны. 25 сентября они рассказали о своих опасениях журналистам, а заодно прочитали небольшую лекцию о событиях на Восточном фронте, передает
Что именно больше всего беспокоит историков?
"Вроде бы перелом в Великой Отечественной войне произошел не на территории СССР, а где-то на Западе или в Северной Африке, — объясняет директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович. — Мол, западные союзники сделали решающий вклад в победу. Наше исследование показывает, что именно на территории Советского Союза произошёл коренной перелом. И это очень важный момент. Надо отстоять историю войны от фальсификации".
Учёные считают, что сегодня много авторов, которые не изучают конкретное событие, а просто высказывают своё мнение, но кто именно пытается отобрать у белорусов победу, не признаются.
"Это, в первую очередь, публикации воспоминаний немецких генералов, которые хотели показать себя во время военных операций, — говорит заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси Алексей Литвин. — Потом эти сведения попадали на страницы советских изданий, что-то вырывалось из контекста, и так далее. Делались переводы на русский язык, которые считались правдой, но это была не совсем правда. Советские военные также, когда писали воспоминания, не могли высказываться так, как было на самом деле, так как существовала цензура".
Алексей Литвин отмечает, что фальсификация военной истории началась не сегодня. Первые попытки фальсификации произошли ещё в то время, когда доступ к документам был закрыт.
Историк объясняет, что военные воспоминания писались людьми коммунистических, либеральных и других взглядов. Это привело к разногласиям. Но разногласия — это одно, а фальсификации — другое.
"Суть фальсификации в том, что человек пишет о событиях так, как видит, а не пользуясь документами. Я не буду называть работы, которые утверждают, что партизанское движение в Беларуси не имело никакого эффекта, — рассказывает Алексей Литвин. — Но это всё пишется! Соколовский таки в Москве есть, есть наши переписчики... "
Академик советует таким авторам пойти в архив и посмотреть немецкие документы, чтобы понять, что значило партизанское движение для захватчиков.
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Белорусские историки обеспокоены попытками "переписать" события Второй мировой войны. 25 сентября они рассказали о своих опасениях журналистам, а заодно прочитали...
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