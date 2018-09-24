Следственный комитет обсудил сотрудничество с ФБР‍

Об этом проинформировала пресс-служба СК РБ. Напомним, в январе нынешнего года в Вашингтоне ФБР США и СК РБ подписали меморандум о взаимопонимании.





«В развитие ранее достигнутых договоренностей были затронуты вопросы, связанные с совершенствованием методов следственной работы и механизма взаимодействия ведомств в борьбе с транснациональной преступностью», – сказано в сообщении пресс-службы СК.





Помимо этого, стороны договорились о продолжении обмена необходимой информацией.





Отмечается также, что делегация ФБР посещает Беларусь уже в третий раз в этом году.