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Следственный комитет обсудил сотрудничество с ФБР‍

25.09.2018 19:14 — Разное | Партизан  
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25 сентября в Минске прошла рабочая встреча представителей Следственного комитета (СК) Республики Беларусь и Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Об этом проинформировала пресс-служба СК РБ. Напомним, в январе нынешнего года в Вашингтоне ФБР США и СК РБ подписали меморандум о взаимопонимании.

«В развитие ранее достигнутых договоренностей были затронуты вопросы, связанные с совершенствованием методов следственной работы и механизма взаимодействия ведомств в борьбе с транснациональной преступностью», – сказано в сообщении пресс-службы СК.

Помимо этого, стороны договорились о продолжении обмена необходимой информацией.

Отмечается также, что делегация ФБР посещает Беларусь уже в третий раз в этом году.

 
Теги: Минск
 
 
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25 сентября в Минске прошла рабочая встреча представителей Следственного комитета (СК) Республики Беларусь и Федерального бюро расследований (ФБР) США.
 
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