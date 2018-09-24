ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роботы: конкуренты или помощники?

25.09.2018 19:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
К 2022 году в мире будет «уничтожено» 75 миллионов рабочих мест, которые займут роботы и компьютерные программы, считают авторы исследования The Future of Jobs 2018 («Будущее рабочих мест 2018»), которое было подготовлено Всемирным экономическим форумом (WEF) совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

Однако бояться не стоит – развитие человеческой цивилизации приведет к созданию 133 миллионов новых рабочих мест. А значит, применение своим силам смогут найти не только все уволенные, но и еще почти 60 миллионов молодых людей, которые за это время вступят в трудоспособный возраст. При этом появившаяся работа будет полностью «завязана» на современных технологиях, таких как искусственный интеллект (ИИ) и облачные технологии, а Интернет (или то, что его к тому времени заменит) станет таким привычным, что о его использовании не нужно будет даже упоминать.

В России, по оценкам авторов исследования, под сокращение попадут около трети работников, в основном из-за невысокой производительности труда в отдельных сферах деятельности и внедрения в них новых технологий. К Беларуси, которая по структуре экономики недалеко ушла от своей восточной соседки, скорее всего, применимы те же выводы.


Причем авторы исследования отмечают, что в безопасности могут себя чувствовать специалисты, которые напрямую работают с людьми, – врачи, медсестры, учителя и т.п. Уважение к представителям этих профессий будет нарастать вместе с оплатой их труда (наконец-то!). В то же время так называемый обслуживающий персонал – продавцы, консультанты и т.д. должны опасаться за свою профессию.

Так, компания Amazon в США уже запустила в эксплуатацию так называемые «безлюдные магазины», где покупатель с помощью специального мобильного приложения регистрируется на входе в торговую точку, затем выбирает нужный ему товар (естественно, под «неусыпным оком» видеокамер) и на выходе с его счета списывается нужная сумма.

Однако Amazon собирается заменить роботами и программным обеспечением не только продавцов, но и часть сотрудников, которые занимаются серьезными сдел­ками с контрагентами, т.е. работников с очень высокими зарплатами. Как сообщило издание Bloom­berg после общения с сотрудниками Amazon, в т.ч. уволенными, эта одна из самых дорогих компаний в мире применяет алгоритмы, которые дают возможность поставщикам связываться с торговым отделом Amazon и работать с ним совсем без взаимодействия с «живыми» сотрудниками.

Теперь вместо того, чтобы общаться с менеджером, компании–поставщики товаров просто регистрируются на сайте Amazon, а их заявки обрабатывает программное обеспечение, разработанное на базе искусственного интеллекта. В результате уже несколько топ-менеджеров лишились своих должностей или были вынуждены сменить сферу своей деятельности в компании.

Если даже руководители не могут «спать спокойно», опасаясь за свои «теплые» рабочие места, то что уж говорить о работниках, занятых преимущественно физическим трудом. Еще в июне 2016 г. специалисты Deutsche Bank сообщали, что роботы, которых Amazon использует для работы на складах, эффективнее людей, выполняющих те же функции, в 4–5 раз.

Как утверждают авторы исследования, в результате применения новых технологий производительность труда за 2015–2022 гг. в среднем вырастет на 30%. Если в текущем году на долю машин и программного обеспечения с элементами ИИ приходится лишь 29% всех рабочих часов, то в 2022 году их доля будет составлять 42%, а в 2025 году – 52%, т.е больше половины. Таким образом, уже через 7–8 лет роботы и искусственный интеллект будут делать больше работы, чем люди.

Однако ученые убеждены, что в основном они смогут взять на себя лишь некоторую (пусть иногда и значительную) часть функций «живого» сотрудника, но не будут в состоянии выполнять всю его работу. По их мнению, меньше 25% рабочих мест удастся автоматизировать на 70% и выше. Таким образом, в большинстве отраслей роботы станут не конкурентами, а помощниками человека.

Однако людям, чтобы не потерять свои рабочие места, все же придется повышать свою квалификацию и проходить переобучение. К сожалению, далеко не все компании готовы вкладываться в этот процесс, исходя из принципа «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». И если иногда наниматели поддерживают работников (пусть и морально), которые «тянутся к новым знаниям» за свой счет, то тех, кто не может обойтись без финансового участия со стороны работодателей, чаще всего «бросают на произвол судьбы». И специалисты WEF считают, что это очень опасная тенденция.

Справка «ЭГ»

Исследование было подготовлено на основании опроса нанимателей в 20 странах, совокупный объем экономик которых составляет около 70% мирового ВВП. Общее число опрошенных компаний превышает три сотни, а число их сотрудников – 15 млн. человек. Более 60% опрошенных фирм считают главной опасностью в ближайшем будущем существенный рост стоимости рабочей силы, а около половины уверены, что им придется поменять свою дислокацию.

* * *

Успокоим тех, кого напугал этот материал. Несмотря на то что его готовили ученые, это пока всего лишь прогноз. А любые предсказания, даже в сфере науки и технологий, имеют неприятное (или приятное) свойство не сбываться. Насколько существенно роботизация затронет различные сферы экономики, сейчас точно не знает никто. Но то, что серьезные изменения будут, сомнений не вызывает.

И к ним надо быть готовым.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 2022 году в мире будет «уничтожено» 75 миллионов рабочих мест, которые займут роботы и компьютерные программы, считают авторы исследования The Future of Jobs 2018 («Будущее...
 
Новости дня
Новости разные
 
XII Недели немецкого языка и культуры в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика