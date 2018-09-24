Роботы: конкуренты или помощники?

Однако бояться не стоит – развитие человеческой цивилизации приведет к созданию 133 миллионов новых рабочих мест. А значит, применение своим силам смогут найти не только все уволенные, но и еще почти 60 миллионов молодых людей, которые за это время вступят в трудоспособный возраст. При этом появившаяся работа будет полностью «завязана» на современных технологиях, таких как искусственный интеллект (ИИ) и облачные технологии, а Интернет (или то, что его к тому времени заменит) станет таким привычным, что о его использовании не нужно будет даже упоминать.





В России, по оценкам авторов исследования, под сокращение попадут около трети работников, в основном из-за невысокой производительности труда в отдельных сферах деятельности и внедрения в них новых технологий. К Беларуси, которая по структуре экономики недалеко ушла от своей восточной соседки, скорее всего, применимы те же выводы.









Причем авторы исследования отмечают, что в безопасности могут себя чувствовать специалисты, которые напрямую работают с людьми, – врачи, медсестры, учителя и т.п. Уважение к представителям этих профессий будет нарастать вместе с оплатой их труда (наконец-то!). В то же время так называемый обслуживающий персонал – продавцы, консультанты и т.д. должны опасаться за свою профессию.





Так, компания Amazon в США уже запустила в эксплуатацию так называемые «безлюдные магазины», где покупатель с помощью специального мобильного приложения регистрируется на входе в торговую точку, затем выбирает нужный ему товар (естественно, под «неусыпным оком» видеокамер) и на выходе с его счета списывается нужная сумма.





Однако Amazon собирается заменить роботами и программным обеспечением не только продавцов, но и часть сотрудников, которые занимаются серьезными сдел­ками с контрагентами, т.е. работников с очень высокими зарплатами. Как сообщило издание Bloom­berg после общения с сотрудниками Amazon, в т.ч. уволенными, эта одна из самых дорогих компаний в мире применяет алгоритмы, которые дают возможность поставщикам связываться с торговым отделом Amazon и работать с ним совсем без взаимодействия с «живыми» сотрудниками.





Теперь вместо того, чтобы общаться с менеджером, компании–поставщики товаров просто регистрируются на сайте Amazon, а их заявки обрабатывает программное обеспечение, разработанное на базе искусственного интеллекта. В результате уже несколько топ-менеджеров лишились своих должностей или были вынуждены сменить сферу своей деятельности в компании.





Если даже руководители не могут «спать спокойно», опасаясь за свои «теплые» рабочие места, то что уж говорить о работниках, занятых преимущественно физическим трудом. Еще в июне 2016 г. специалисты Deutsche Bank сообщали, что роботы, которых Amazon использует для работы на складах, эффективнее людей, выполняющих те же функции, в 4–5 раз.





Как утверждают авторы исследования, в результате применения новых технологий производительность труда за 2015–2022 гг. в среднем вырастет на 30%. Если в текущем году на долю машин и программного обеспечения с элементами ИИ приходится лишь 29% всех рабочих часов, то в 2022 году их доля будет составлять 42%, а в 2025 году – 52%, т.е больше половины. Таким образом, уже через 7–8 лет роботы и искусственный интеллект будут делать больше работы, чем люди.





Однако ученые убеждены, что в основном они смогут взять на себя лишь некоторую (пусть иногда и значительную) часть функций «живого» сотрудника, но не будут в состоянии выполнять всю его работу. По их мнению, меньше 25% рабочих мест удастся автоматизировать на 70% и выше. Таким образом, в большинстве отраслей роботы станут не конкурентами, а помощниками человека.





Однако людям, чтобы не потерять свои рабочие места, все же придется повышать свою квалификацию и проходить переобучение. К сожалению, далеко не все компании готовы вкладываться в этот процесс, исходя из принципа «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». И если иногда наниматели поддерживают работников (пусть и морально), которые «тянутся к новым знаниям» за свой счет, то тех, кто не может обойтись без финансового участия со стороны работодателей, чаще всего «бросают на произвол судьбы». И специалисты WEF считают, что это очень опасная тенденция.





Справка «ЭГ»





Исследование было подготовлено на основании опроса нанимателей в 20 странах, совокупный объем экономик которых составляет около 70% мирового ВВП. Общее число опрошенных компаний превышает три сотни, а число их сотрудников – 15 млн. человек. Более 60% опрошенных фирм считают главной опасностью в ближайшем будущем существенный рост стоимости рабочей силы, а около половины уверены, что им придется поменять свою дислокацию.





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Успокоим тех, кого напугал этот материал. Несмотря на то что его готовили ученые, это пока всего лишь прогноз. А любые предсказания, даже в сфере науки и технологий, имеют неприятное (или приятное) свойство не сбываться. Насколько существенно роботизация затронет различные сферы экономики, сейчас точно не знает никто. Но то, что серьезные изменения будут, сомнений не вызывает.





И к ним надо быть готовым.