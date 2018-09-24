Шейман отчитался о поездке в Зимбабве: подписаны контракты на $60 млн

Управляющий делами президента Виктор Шейман доложил главе государства Александру Лукашенко об итогах своей поездки в Зимбабве – стороны подписали контракты на 60 миллионов долларов США, сообщили во вторник в пресс-службе белорусского руководителя, передает

Управделами находился в Зимбабве с рабочей поездкой в начале сентября текущего года: в ее ходе он провел ряд стратегических переговоров, в том числе с президентом страны Эммерсоном Мнангагвой, профильными министрами и руководителем Резервного банка.





Об итогах поездки Шейман во вторник доложил Лукашенко. По словам управделами, стороны обсудили двустороннее взаимодействие в ряде областей – сельском хозяйстве, логистике, транспорте, энергетике, образовании, строительстве и других.



