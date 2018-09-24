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Шейман отчитался о поездке в Зимбабве: подписаны контракты на $60 млн
Управделами во время второй поездки в Африку документально оформил договоренности, достигнутые в марте текущего года.
Управляющий делами президента Виктор Шейман доложил главе государства Александру Лукашенко об итогах своей поездки в Зимбабве – стороны подписали контракты на 60 миллионов долларов США, сообщили во вторник в пресс-службе белорусского руководителя, передает
Управделами находился в Зимбабве с рабочей поездкой в начале сентября текущего года: в ее ходе он провел ряд стратегических переговоров, в том числе с президентом страны Эммерсоном Мнангагвой, профильными министрами и руководителем Резервного банка.
Об итогах поездки Шейман во вторник доложил Лукашенко. По словам управделами, стороны обсудили двустороннее взаимодействие в ряде областей – сельском хозяйстве, логистике, транспорте, энергетике, образовании, строительстве и других.
"Достигнуты соглашения о создании предприятий, проработке вопросов в области совместного развития инфраструктуры, строительства железных, автомобильных дорог, создания логистических центров", – сообщили в пресс-службе.
Стороны также договорились создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься деятельностью по данным направлениям.
Результатом визита Шеймана в Зимбабве также стало подписание ряда контрактов на поставку в эту страну различной белорусской техники на общую сумму около 60 миллионов долларов.
Это был второй визит управделами президента в Зимбабве в текущем году: в марте он предварительно договорился с руководством страны на закупку в Беларуси тракторов, лесохозяйственной техники, а также удобрений.
Три года назад Лукашенко заявлял, что это государство для Беларуси является своеобразной площадкой, которая позволит республике продвигать свои экономические интересы на континенте.
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Управделами во время второй поездки в Африку документально оформил договоренности, достигнутые в марте текущего года.
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