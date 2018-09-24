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Девушку из Витебска убили и закопали в лесу: хотели забрать ее квартиру

25.09.2018 18:49 — Разное | Партизан  
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Девушку из Витебска жестоко убили ради ее квартиры. Сотрудники милиции раскрыли преступление в течение нескольких часов после того, как 24 сентября поступила соответствующая информация.

Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, сообщение об убийстве 28-летней жительницы Витебска, произошедшем в лесном массиве Лиозненского района, поступило   участковому инспектору Октябрьского РОВД Витебска.

Правоохранители, прибывшие на предполагаемое место захоронения тела убитой, обнаружили труп девушки в яме под упавшим деревом. В области головы были выявлены повреждения.

В тот же день задержали 21-летнего парня и 24-летнюю девушку, подозреваемых в причастности к совершению жестокого преступления. В отношении них возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, неделей ранее, 18 сентября, все трое молодых людей распивали спиртные напитки на квартире у погибшей девушки. Во время застолья подозреваемые задумали завладеть жилплощадью. С этой целью они отвезли свою жертву в лес, где нанесли ей несколько ударов по голове, после чего закопали тело.

 
Теги: Витебск
 
 
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Девушку из Витебска жестоко убили ради ее квартиры. Сотрудники милиции раскрыли преступление в течение нескольких часов после того, как 24 сентября поступила...
 
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