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Девушку из Витебска убили и закопали в лесу: хотели забрать ее квартиру
Девушку из Витебска жестоко убили ради ее квартиры. Сотрудники милиции раскрыли преступление в течение нескольких часов после того, как 24 сентября поступила соответствующая информация.
Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, сообщение об убийстве 28-летней жительницы Витебска, произошедшем в лесном массиве Лиозненского района, поступило участковому инспектору Октябрьского РОВД Витебска.
Правоохранители, прибывшие на предполагаемое место захоронения тела убитой, обнаружили труп девушки в яме под упавшим деревом. В области головы были выявлены повреждения.
В тот же день задержали 21-летнего парня и 24-летнюю девушку, подозреваемых в причастности к совершению жестокого преступления. В отношении них возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, неделей ранее, 18 сентября, все трое молодых людей распивали спиртные напитки на квартире у погибшей девушки. Во время застолья подозреваемые задумали завладеть жилплощадью. С этой целью они отвезли свою жертву в лес, где нанесли ей несколько ударов по голове, после чего закопали тело.
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Девушку из Витебска жестоко убили ради ее квартиры. Сотрудники милиции раскрыли преступление в течение нескольких часов после того, как 24 сентября поступила...
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