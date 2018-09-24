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БХД, ОГП и Движение «За Свободу» ответили на «кампанию в социальных сетях»: Белсат, живи!

25.09.2018 18:39 — Разное | Партизан  
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Белорусские демократические силы выступили с совместным заявлением в ответ на кампанию, развернувшуюся в социальных сетях с осуждением телеканала «Белсат».

Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский отметил: «Белсат является единственным независимым белорусским телевизионным каналом. За последний год атаки по тем или иным основаниям подверглись практически все независимые белорусские СМИ. Как правило, поводы были использованы разные, но в итоге каждой из редакций был нанесен серьезный ущерб. И теперь повод для нападок на Белсат абсолютно не адекватен той кампании по дискредитации, которая развернулась против канала и его руководства. Призываю все независимые политические структуры и общественные организации Беларуси, всех неравнодушных граждан страны поддержать Белсат и защитить его от нападок».

Заявление солидарности с телеканалом «Белсат»

За 10 лет, прошедших с момента создания телеканала, Белсат сформировал постоянный круг зрителей и поклонников. Аудитория канала неизменно расширяется — и он остается единственным независимым источником информации (актуальных новостей Беларуси и мира, качественной аналитики, исторических и культурных программ) в телевизионном формате.

Работа происходит на фоне непрекращающихся репрессий против журналистов канала — штрафы, ограничение выезда и даже свободы, регулярные отказы в аккредитации в Беларуси, безосновательные обвинения и задержания.

Отсутствие возможности легальной работы в Беларуси и коммерческой составляющей регулярно ставит Белсат под угрозу существования.

За последний год власти Беларуси активизировали давление на негосударственные белорусские СМИ. Ограничен доступ к сайтам «Белпартизан» и «Хартия'97», атака на журналистов информационного агентства БелаПАН и порталу TUT.by.

Но особенно часто и регулярно в последнее время именно Белсат становится объектом дискредитационных кампаний и провокаций со стороны официальных белорусских и российских СМИ.

В условиях усиления давления на Беларусь со стороны России, в том числе и на информационном поле, Белсат остается единственным телевизионным источником независимой информации и усиления белорусского самосознания.

В этой ситуации мы остаемся благодарными гражданскому обществу, гражданам и политикам Польши за содействие в создании проекта, который последовательно поддерживается, независимо от политических изменений.

Значение и влияние Белсата на повышения уровня сознания и демократизации белорусского общества трудно переоценить.

Белсат Живи!

Николай Козлов, Объединенная гражданская партия
Виталий Рымашевский, Белорусская христианская демократия
Юрий Губаревич, Движение «За Свободу»
Геннадий Федынич, Профсоюз РЭП

 
Теги: Новости, Новости Беларуси
 
 
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Белорусские демократические силы выступили с совместным заявлением в ответ на кампанию, развернувшуюся в социальных сетях с осуждением телеканала «Белсат».
 
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