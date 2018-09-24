Рекомендации водителю: как сидеть за рулём автомобиля



Расположение водителя при езде определяет возможность длительного сохранения его работоспособности, скорости реакций — а значит, и жизни. Как правильно сидеть за рулём — можно узнать, изучив несложные правила, которым обучают автоинструкторы любой автошколы Минска .

Почему важно правильно сидеть за рулем авто?





Первое правило — водителю при движении следует забыть об отдыхе и удобстве. Отдохнуть будет возможность лишь у пассажиров. Удобство тоже потребуется принести в жертву, чтобы обеспечить безопасность. Нельзя рассматривать водителя в качестве просто ещё одного пассажира, который управляет машиной.

Чтобы минимизировать наппряжение от долгого сидения за рулем и обеспечить выход из возможных экстренных ситуаций, следует придерживаться рекомендаций. Какую пользу приносит правильное положение водителя? Оно предупреждает быструю усталость, позволяет всегда своевременно реагировать на все нештатные ситуации на дорогах и исключает появление проблем с кровообращением.

Определяем правильное положение тела





Основное правило расположения водителя в машине на самом деле хорошо известно многим, однако очень многие в то же время им пренебрегают. Принцип заключается в максимальном контакте спины водителя и спинки автокресла. Обеспечение правильной посадки требует от водителя, севшего на своё сиденье, взять руль руками в отдалённой точке его, выжать сцепление (если коробка передач является механической) либо установить левую ногу на специальную площадку, которая предназначена именно для отдыха этой ноги (для её обозначения иногда употребляют название «мёртвая педаль»), затем завершить подгонку автокресла.

Многие водители имеют привычку во время вождения склоняться над рулем. Такое положение приводит к сильному сковыванию обоих предплечий, поэтому становится невозможно руками полностью повернуть рулевое колёсо. По мнению некоторых водителей, это позволяет улучшить обзор, однако подобное утверждение является самообманом. Даже наоборот — склонение над рулём приводит к уменьшению обзора.

Важно также правильно настроить рулевую колонку. Пространство между рулевым ободом и ногами должно быть таким, чтобы в него легко пролезала ладонь. Недопустимо, чтобы руль сковывал движения, перекрывая панель приборов.

Регулируем водительское сидение





Подгонять сиденье водителя следует так, чтобы и верхние, и нижние конечности слегка согнулись в локтевых и коленных суставах. Насколько правильную позицию занимает подушка автокресла водителя, можно определить при включении самой дальней передачи либо паркинга (в случае автоматической коробки передач).

Необходимо настроить и спинку водительского автокресла. Важное правило — спину нужно постоянно держать ровно. Поэтому спинка кресла водителя должна быть под углом от 90 до 110 градусов. Нельзя забывать, что необходим максимальный контакт спинки сиденья и спины водителя.

Необходимо обеспечить наличие свободного пространства между суставом колена водителя и подушкой его сиденья. Это пространство должно быть достаточным для проникания ладони. Центр тяжести должен быть на кресле, не «провисать», а в положении, когда педаль выжата целиком, необходимо, чтобы нога оставалась в немного согнутом положении. Сидеть требуется не слишком далеко от руля, обеспечивая согнутое положение рук (угол должен составлять 90-120 градусов).

Нужно также помнить, что воздушная подушка для срабатывания требует минимум 0,25 м пространства.

Проверка дистанции до руля — довольно простая задача. Нужно поплотнее прижаться спиной к спинке автокресла и попытаться уложить на верх руля запястья.

Ещё одно важное правило, касающееся того, как правильно сидеть за рулём, —располагаться следует так, чтобы руль не выступал в роли опорной точки и был только местом концентрации массы рук. Однако центр тяжести всего тела нужно сосредоточить на автокресле: 70 процентов массы должно прийтись на спинку, а 30 процентов - на подушку сиденья.

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