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3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Злой рок или закономерное следствие родительской беспечности? Сегодня утром на пожаре в Рогачёвской районе погиб трёхлетний мальчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта трагедия - уже 9-й случай детской гибели на пожарах с начала 2018 года. Примечательно, что пять лет назад из огня лишь чудом удалось спасти его старшую сестру. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых.
Александр Добриян, СТВ:
В это же время с другой стороны деревни бежала бабушка детей.
Нона Малиновская, житель деревни Юдичи:
Люди бежали в буквальном смысле на перегонки со смертью, но в этот раз не успели. Маленький Руслан не дожил до своего четвёртого дня рождения всего пару недель.
Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
Случай в Рогачёвском районе – 9-й с начала 2018 года. Это в два раза больше, чем год назад. Но уместна ли статистика, когда речь идёт о детских жизнях?! Но главная причина - отсутствие присмотра взрослых.
Сергей Худяков, начальник Рогачёвского РОСК:
Официально, семья с четырьмя детьми жила в доме без электричества. А незаконное подключение, в конце концов, привело к трагедии.
Остатки обгоревших проводов хозяева даже не пытались спрятать. О ситуации знали не только местные жители: и повторялась она, судя по всему, не один год.
Александр Диваченко, местный житель:
Хорошо помнят в деревне ещё одно холодящее душу происшествие. С того момента прошло всего несколько лет.
Александр Добриян:
Сейчас девочке Ноне семь лет: она прошла курс лечения и ходит в школу. К сожалению, её брат навсегда останется веселым трёхлетним мальчишкой. Второй раз беспечность родителей огонь не простил.
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Новости Беларуси. Злой рок или закономерное следствие родительской беспечности? Сегодня утром на пожаре в Рогачёвской районе погиб трёхлетний мальчик, сообщили...
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