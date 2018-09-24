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3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

25.09.2018 19:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Злой рок или закономерное следствие родительской беспечности? Сегодня утром на пожаре в Рогачёвской районе погиб трёхлетний мальчик,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Эта трагедия - уже 9-й случай детской гибели на пожарах с начала 2018 года. Примечательно, что пять лет назад из огня лишь чудом удалось спасти его старшую сестру. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых.

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Александр Добриян, СТВ: 
Оставив спящего сына в тёплой кровати, женщина провожала старших детей на автобусную остановку. От их дома до этого места не больше 200 метров. Но в школьный автобус никто из детей сегодня так и не сел. Увидев столб дыма, все бросились обратно.

В это же время с другой стороны деревни бежала бабушка детей.

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Нона Малиновская, житель деревни Юдичи:
Смотрю дым, шифер начал стрелять. Я пока добежала по улице – пламя уже большое. Начала кричать.

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Люди бежали в буквальном смысле на перегонки со смертью, но в этот раз не успели. Маленький Руслан не дожил до своего четвёртого дня рождения всего пару недель.

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
МЧС каждый случай оставления детей без присмотра рассматривает как чрезвычайное происшествие. Дом был оборудован автономным пожарным извещателем. Если бы кто-то из взрослых на момент возникновения пожара находился в домовладении, то велика вероятность, что трагедии удалось бы избежать.

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Случай в Рогачёвском районе – 9-й с начала 2018 года. Это в два раза больше, чем год назад. Но уместна ли статистика, когда речь идёт о детских жизнях?! Но главная причина - отсутствие присмотра взрослых.

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Сергей Худяков, начальник Рогачёвского РОСК:
Основной версией возгорания – из-за электропроводки, которая была подключена жильцами самовольно. По данному факту проводим проверку. Особое внимание будет уделено работе энергонадзора и местных властей.

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Официально, семья с четырьмя детьми жила в доме без электричества. А незаконное подключение, в конце концов, привело к трагедии.

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Остатки обгоревших проводов хозяева даже не пытались спрятать. О ситуации знали не только местные жители: и повторялась она, судя по всему, не один год.

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Александр Диваченко, местный житель:
Тут у них электрики постоянно снимали провода. Снимут, обрежут. Новые провода у кого-нибудь оборвут, снова вешают.

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Хорошо помнят в деревне ещё одно холодящее душу происшествие. С того момента прошло всего несколько лет.

3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Александр Добриян:
Редкий случай: мы уже снимали репортаж об этой семье. Тогда они жили вот в этом доме. Пока взрослые были в помещении дети играли в припаркованном во дворе автомобиле. Машина загорелась, и девочка оказалась в огненной ловушке. Тогда мать успела спасти ребёнка из огня.

Сейчас девочке Ноне семь лет: она прошла курс лечения и ходит в школу. К сожалению, её брат навсегда останется веселым трёхлетним мальчишкой. Второй раз беспечность родителей огонь не простил.

 
 
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Новости Беларуси. Злой рок или закономерное следствие родительской беспечности? Сегодня утром на пожаре в Рогачёвской районе погиб трёхлетний мальчик,  сообщили...
 
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