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Активист РЭП: Верховный суд Беларуси поддерживает опасные перроны на станции Брест-Центральный

25.09.2018 20:11 — Разное | Партизан  
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Активист профсоюза РЭП, руководитель Пинской профгруппы юрист Роман Буренко поделился своим опытом борьбы с чиновниками, закрывающими глаза на небезопасные и негабаритные перроны на вокзале в Бресте.

История началась 14 июля 2016 года, когда пассажир - активист профсоюза РЭП Буренко Роман, выходя из вагона на 4-ую среднюю пассажирскую платформу на станции Брест-Центральный, упал в пространство между вагоном и перроном, в результате чего получил многочисленные травматические повреждения: ушибы левого локтевого, плечевого, голеностопного суставов, сотрясение головного мозга, 2-ух ушибленных ран левой голени. Примечательно, что вытаскивали Романа из зазора между вагоном и перроном – обычные пассажиры. Однако, ни работники железной дороги, ни даже, мимо проходящие, в тот момент, милиционеры, - никакой помощи ему не оказали!

На железнодорожной станции в 2014 году была произведена реконструкция вокзала и перронов. После реконструкции величина зазоров на Московской стороне вокзала увеличилась с 30 см. до 44 см., а на 4-ой средней пассажирской платформе Варшавской стороны вокзала  - с 30 см. до 36 см.

С момента окончания реконструкции и до 2018г. в результате увеличения зазоров между вагоном и перроном при выходе из вагонов в результате падения в зазоры, - травмы получили более 10 человек.

Пострадавший незамедлительно обратился в медпункт вокзала. Однако, ему там даже скорую медицинскую помощь  не вызвали. Медперсонал о случившемся сообщил дежурному по вокзалу станции Брест-Центральный Ивановскому В.П., однако, дежурный шёл к пострадавшему около 40 минут. А придя в медпункт, стал отговаривать от составления акта о причинении вреда жизни и здоровью пассажира при высадке.

Однако, Роман потребовал у представителя железной дороги составления вышеуказанного акта, который ему вручили спустя 6 дней, хотя согласно Указа «Президента» РБ №530 от 25.08.2006г. «О страховой деятельности» такой акт подлежит вручению пострадавшему в течение 5 дней.

Далее, пострадавший обращался в линейный отдел транспортной милиции по станции Пинск (дни - 19, 22, 29 июля 2016г.) с целью принятия заявления и проведения проверки травматизма           на станции Брест-Центральный и в рамках проверки просил выдать постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы тяжести телесных проведений. Однако, работник милиции Ермолинский отказывался принимать заявление. А кроме того, в своём ответе работник транспортной милиции Селюжицкий А.В. за подписью начальника Брестского отдела внутренних дел на транспорте Грико Ю.Н.  - необоснованно отказали пострадавшему в регистрации заявления согласно Положения Постановления Министерства Внутренних Дел РБ                от 10.03.2010 №55 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях» и в рамках проверки в выдаче постановления о проведении судмедэкспертизы. Вышеуказанные работники милиции рассмотрели заявление пострадавшего в рамках  Закона РБ №300-З от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» и указали в ответе, что данная ситуация травматизма не относятся к компетенции органов милиции, а поэтому рекомендовали самостоятельно обратиться в Государственный Комитете Судебных Экспертиз по городу Пинску для прохождения судмедэкспертизы на платной основе.

В день 29.07.2016г., Роман обращался в ГКСЭ по г.Пинску с целью прохождения судмедэкспертизы на платной основе, однако, эксперт Устиловская В.Г. и начальник Левкович Д.В. отказали ему в прохождении экспертизы, ссылаясь на отсутствие постановления из милиции, а кроме того необходимо было предоставление оригиналов медицинских карт больного и рентген-снимки.

Таким образом, возникла ситуация при которой истец не смог самостоятельно истребовать свои же медицинские документы из организаций здравоохранения г.Пинска (амбулаторные карты, рентгеновские снимки и т.д.), поскольку в выдаче указанных документов на руки пациентам  запрещают положения внутриведомственного приказа Министерства Здравоохранения РБ от 30.08.2007г. №710 «Об утверждении форм первичной медицинской документации в амбулаторно-поликлинических организациях».                                      

Такие документы могли бы быть истребованы работниками милиции в рамках постановления о проведении судмедэкспертизы.

Однако, следует отметить, что согласно пункту 3 части 1 статьи 10  Закона РБ №293-з от 15.07.2015г. «О Государственном комитете судебных экспертиз» - Государственный Комитет Судебных Экспертиз проводит экспертизы по обращениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей   и юридических лиц. А в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 10 вышеназванного Закона, ГКСЭ - заключает договоры с государственными органами, иными организациями и физическими лицами. Поэтому, ссылка работников ГКСЭ на отсутствие постановления из милиции не была основана на Законе.

Когда истец обратился в ГКСЭ по Брестской области с жалобой от 17.01.2017г. на действия эксперта Устиловской В.Г. и начальника Пинского ГКСЭ - Левковича Д.В. о том, что в день 29.07.2016г. они отказались провести в отношении пострадавшего судмедэкспертизу, то начальник ГКСЭ по Брестской области Лагуновский О.В. в ответе указал, что с 12.01.2017г. эксперт Устиловская В.Г. не работает и опросить её не представляется возможным, т.е. эксперт уволилась за 5 дней до подачи истцом жалобы.





Более того, когда истец 15.07.2016 г. обратился в травматологическое отделение УЗ «Пинская Центральная Больница», то изначально врачами-травматологами было установлено наличие раны на левой голени. Однако, при ознакомлении с медицинской картой истцом в день 29.07.2016г. слово «рана» в дневниковых записях врача от 18.07 и 22.07.2016г. было зачеркнуто врачом-травматологом Бондацким А.С. на слово «ссадина». А с какой целью это было сделано? Ответ прост:  по судебно-медицинским критериям ушибленная рана оценивается как легкий вред, повлекший кратковременное расстройство здоровья, а вот ссадина – это всегда легкий вред, не повлекший расстройства здоровья. Все это влияет значительным образом на размер страхового возмещения вреда здоровью. Примечательно, что исправления в медицинской карте истца возникли после посещения истцом представителя страховой компании «Белгосстрах»  по г.Пинску - Шоломицкой в день 18.07.2016г. с целью информирования о страховом происшествии.

Кроме того, 12.08.2016г. после настоятельных требований пострадавшего всё же удалось пройти судмедэкспертизу тяжести телесных повреждений в ГКСЭ по г.Пинску, оплатив стоимость экспертизы в размере 97руб.54коп.  Эксперт Устиловская В.Г. за подписью начальника отдела МСЭ Кудласевича И.И.    в заключении судмедэкспертизы от 06.09.2016г. не установили наличие у потерпевшего большинства повреждений: ни ушиба локтевого, ни ушиба плечевого суставов, ни ушиба лопаточной области, ни сотрясения головного мозга.  Однако, было установлено именно наличие раны в области левой голени. Получается, что потерпевший не мог пройти судмедэкспертизу в течении месяца после травмирования из-за бездействия работников транспортной милиции, а потом еще потерпевшему и не подтвердили большинство его повреждений, как будто «тянули»  с проведением экспертизы, чтобы повреждения и синяки «сошли» естественным образом.

 

А далее – интереснее..

Пострадавший 02.11.2017г. обратился к Брестскому Транспортному Прокурору Коровлюку В.М.  с жалобой о проведении проверки соответствия технической инфраструктуры на станции Брест-Центр.

Прокурор 08.11.2017г. направил в г.Пинск пострадавшему уведомление о проведении комиссионного обследования железнодорожной технической инфраструктуры в день 09.11.2017 г. Однако, почтовое отделение в г.Пинске получило данное уведомление только 10.11.2017г. Получается, что прокурор Королюк В.М.  хотел пригласить пострадавшего к участию в обследовании перронов по принципу «сегодня – на вчера».

Прокурор в своём ответе от 26.12.2016г. частично установил нарушения габаритов приближения строений на 4-ой средней пассажирской платформе станции Брест-Центральный. В связи с чем внёс представление в адрес начальника Брестского отделения Белорусской железной дороги – Шматова А.М.                                 об устранении выявленных нарушений. Однако, данное представление прокурора в срок не было исполнено.

Ознакомившись с результатами прокурорской проверки и исследовав схему обследования всех перронов на станции Брест-Центральный, Роман установил, что в 5 из 7 перронов нарушены габариты приближения строений, согласно ГОСТ-9238-2013 ( п. 5.1.6 ): на 3 и 1 пути Московской стороны вокзала станции Брест-Центральный, а также на 1, 2, 4 пути Варшавской стороны вокзала !                                                  Однако, прокурор Королюк в своём ответе от 09.12.2016г. утверждал, что нарушен только  4 путь Варшавской стороны вокзала. В связи с чем, пострадавший повторно внёс жалобу в Брестскую Транспортную Прокуратуру, которая в этот раз подтвердила доводы истца и признала, что факт имеет место быть - 5 из 7 перронов нарушены, и, соответственно, внесла предписание об устранении нарушений в адрес начальника Брестского отделения Бел.ж.д. Шматова А.М.

В настоящее время вот в каком техническом состоянии находится пешеходный мост на станции Брест-Центральный в сторону ул.Орджоникидзе.



До настоящего времени Белорусская железная дорога пострадавшему не принесла извинений! В связи с чем, 13.11.2017г. пострадавший был вынужден обратиться в суд Ленинского района г.Бреста с иском о взыскании морального и материального вреда. Дело рассматривала – судья Ковальчук Е.С.  К делу она подошла формально. Явно высказывая предпочтение стороне ответчика.

  Ходатайство истца о запросе материалов проверки в Брестской транспортной прокуратуре, где были указаны нарушения на 4-ой платформе станции Брест-Центральный, что подтверждало вину железной дороги - судья отклонила! Чем нарушила статью 19 Гражданско-Процессуального Кодекса Республики Беларусь - Гражданские дела во всех судах рассматриваются на основе и равенства сторон в процессе и части 1 статьи 115 Конституции Республики Беларусь Правосудие осуществляется  на основе состязательности и равенства сторон в процессе.

А кроме того, в мотивировочной части к решению от 12.12.2017г. судья указала, что перрон вообще был сухой. Сухость перрона на ниже представленной фотографии может оценить читатель. Именно напротив падения истца перрон является мокрым. В этот день над Брестом был сильный дождь.

Судья Ковальчук Е.С. решением от 12.12.2016г. отказала истцу в удовлетворении иска. Примечательно, что когда судья Ковальчук Е.С. выносила решение именем Республики Беларусь – в её служебном кабинете наряду с флагом и гербом  Беларуси висел портрет главы государства – Лукашенко А.Г. И после этого, нам гражданам будут утверждать, что судебная власть в Беларуси независима?



Кроме того, дизель-поезд в котором ехал истец в день 14.07.2016г. почему-то спешно списали от 04.11.2016г.

Истец был вынужден подать кассационную жалобу в Брестский Областной Суд, рассмотрение жалобы состоялось 01.02.2018г. Судей Брестского Областного Суда – Илюшина С.А. (председательствующая), Панасюк Т.С., Исаева Т.В.  не смутил тот факт, что ступеньки в дизель-поезде, согласно техническим паспортам, представленным стороной ответчика, не менялись более 40 лет, с 1974года (с момента введения дизель-поезда                                  в эксплуатацию), то есть попросту ступеньки могли быть истёртыми из-за времени своей эксплуатации. А также и тот факт, что на ступеньках накапливаются снег, грязь и вода, поскольку они не являются дырчатыми. А вдень перевозки истца 14.07.2016г. шёл сильный дождь, вода стояла и на ступеньках, и на перроне, что видно из фотографий. Неблагоприятные погодные условия подтверждаются в том числе и справкой об этом.

Так, согласно пункту 79 Постановления Министерства Здравоохранения РБ от 24.12.2013г. №129 об утверждении Санитарных норм и правил "Требования к условиям пассажирских перевозок                                              на железнодорожном транспорте" (далее – СанНиП №129) сказано, что вход и выход в вагон должны быть оборудованы подножками, обеспечивающих удобное  и безопасное перемещение пассажиров с достаточным количеством ступенек для посадки с низкой платформы. Ступеньки на подножках  не должны иметь скользкую поверхность, задерживать снег, грязь и воду.

 В пункте 185 СанНиП №129 сказано, что комплектование и оборудование вагонов мотор-вагонного подвижного состава (электро-поезда, дизель-поезда, автомотрисы) должно соответствовать настоящим Санитарным нормам  и правилам, другим техническим нормативным правовым актам, техническим регламентам Таможенного союза, устанавливающим требования  к данному виду подвижного состава.

А кроме того, истцом была предоставлена информация – судебной коллегии по гражданским делам Брестского Областного Суда о том, что ширина вагонов дизель-поезда серии ДР1 =3210мм. (согласно технического паспорта дизель-поезда), однако, согласно п.3.3.1 ГОСТ-9238-1983, п.3.1. ГОСТ—9238-2013 «Габариты приближения строений» - ширина подвижного состава, помещаемого на путь составляет 3400мм.

Таким образом, причиной получения травм истцом, в том числе могло стать образование зазора в 36 см. от края последней ступеньки дизель-поезда серии ДР-1П до края средней пассажирской платформы на 4 пути Варшавской стороны вокзала станции Брест-Центральный из-за конструктивных особенности модели дизель-поезда серии ДР1, а именно ширины подвижного состава в 3210-10мм. (то есть «зауженности» модели),  в то время как ширина вагонов электропоезда серии ЭР или новых видов электропоездов  серии Штадлер составляет 3480мм. Получается, что новые перрона Варшавской стороны вокзала станции Брест-Центральный строили под новые электропоезда Штадлер, а подают на них старые дизель-поезда серии ДР1.

Однако, коллегия по гражданским делам отказала в удовлетворении жалобы.

Истец был вынужден обратиться с надзорной жалобой от 12.03.2018г. на имя председателя Брестского Областного Суда – Сучок Т.И.

В жалобе истец, в том числе, представил справку от 29.07.2016г. работника милиции Бычек Д.И. (данная справка содержалась в материалах прокурорской проверки, которую судья Ковальчук Е.С. отказалась запросить), в справке установлено, что пострадавший Роман при выходе из вагона поскользнулся на ступеньке! Данное обстоятельство полностью подтверждает вину железной дороги!

Однако, председатель Брестского Областного Суда Сучок Т.И. в своём ответе от 11.04.2018г. написала, «что она не разглядела, что пострадавший поскользнулся»! И отказала в удовлетворении жалобы.

В данной ситуации истец был вынужден обратиться с надзорной жалобой от 07.05.2018г.                     к Председателю Верховного Суда Республики Беларусь. К жалобе истец, в том числе приложил «план мероприятий по устранению недостатков, выявленных при исполнении требований законодательства по обеспечению безопасности перевозки на железнодорожном транспорте» (данный план мероприятий содержится в материалах прокурорской проверки, которую судья Ковальчук Е.С. отказалась запросить).  Так, в пункте 9 план мероприятий говорится: «Обеспечить высоту над уровнем верха головки рельса средней пассажирской платформы            у 4 пути Варшавской стороны вокзала, в соответствие с ГОСТ9238-2013 на всём участке,  предназначенном для посадки высадки пассажиров». А именно на этой платформе падал пострадавший. Таким, пунктом 9 плана мероприятий подтверждается негабаритность 4-ого перрона Варшавской стороны вокзала станции Брест-Центральный, что полностью подтверждает вину железной дороги в причинении вреда здоровью пассажиру – Буренко Роману Ивановичу.

Однако, в своём ответе от 16.07.2018г. – Заместитель Председателя Верховного Суда РБ – Забара А.А. предпочёл не заметить данного обстоятельства и отказал в удовлетворении жалобы истца.

Исходя из вышеизложенного, истцу остаётся добиваться справедливости только в Международном Комитете по Правам Человека Организации Объединённых Наций по основания части 1 статьи 14 Пакта о гражданских и политических правах, а именно: права на справедливое судебное разбирательство.

В настоящей статье читателю была продемонстрирована реальная история, случившаяся с пострадавшим, чтобы показать ущербность и зависимость судебной системы Беларуси, которая не защищает права обычных граждан, а их игнорирует!"

 
Теги: Брест
 
 
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Активист профсоюза РЭП, руководитель Пинской профгруппы юрист Роман Буренко поделился своим опытом борьбы с чиновниками, закрывающими глаза на небезопасные и...
 
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