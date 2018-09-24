Активист РЭП: Верховный суд Беларуси поддерживает опасные перроны на станции Брест-Центральный

История началась 14 июля 2016 года, когда пассажир - активист профсоюза РЭП Буренко Роман, выходя из вагона на 4-ую среднюю пассажирскую платформу на станции Брест-Центральный, упал в пространство между вагоном и перроном, в результате чего получил многочисленные травматические повреждения: ушибы левого локтевого, плечевого, голеностопного суставов, сотрясение головного мозга, 2-ух ушибленных ран левой голени. Примечательно, что вытаскивали Романа из зазора между вагоном и перроном – обычные пассажиры. Однако, ни работники железной дороги, ни даже, мимо проходящие, в тот момент, милиционеры, - никакой помощи ему не оказали!





На железнодорожной станции в 2014 году была произведена реконструкция вокзала и перронов. После реконструкции величина зазоров на Московской стороне вокзала увеличилась с 30 см. до 44 см., а на 4-ой средней пассажирской платформе Варшавской стороны вокзала - с 30 см. до 36 см.





С момента окончания реконструкции и до 2018г. в результате увеличения зазоров между вагоном и перроном при выходе из вагонов в результате падения в зазоры, - травмы получили более 10 человек.





Пострадавший незамедлительно обратился в медпункт вокзала. Однако, ему там даже скорую медицинскую помощь не вызвали. Медперсонал о случившемся сообщил дежурному по вокзалу станции Брест-Центральный Ивановскому В.П., однако, дежурный шёл к пострадавшему около 40 минут. А придя в медпункт, стал отговаривать от составления акта о причинении вреда жизни и здоровью пассажира при высадке.





Однако, Роман потребовал у представителя железной дороги составления вышеуказанного акта, который ему вручили спустя 6 дней, хотя согласно Указа «Президента» РБ №530 от 25.08.2006г. «О страховой деятельности» такой акт подлежит вручению пострадавшему в течение 5 дней.





Далее, пострадавший обращался в линейный отдел транспортной милиции по станции Пинск (дни - 19, 22, 29 июля 2016г.) с целью принятия заявления и проведения проверки травматизма на станции Брест-Центральный и в рамках проверки просил выдать постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы тяжести телесных проведений. Однако, работник милиции Ермолинский отказывался принимать заявление. А кроме того, в своём ответе работник транспортной милиции Селюжицкий А.В. за подписью начальника Брестского отдела внутренних дел на транспорте Грико Ю.Н. - необоснованно отказали пострадавшему в регистрации заявления согласно Положения Постановления Министерства Внутренних Дел РБ от 10.03.2010 №55 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях» и в рамках проверки в выдаче постановления о проведении судмедэкспертизы. Вышеуказанные работники милиции рассмотрели заявление пострадавшего в рамках Закона РБ №300-З от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» и указали в ответе, что данная ситуация травматизма не относятся к компетенции органов милиции, а поэтому рекомендовали самостоятельно обратиться в Государственный Комитете Судебных Экспертиз по городу Пинску для прохождения судмедэкспертизы на платной основе.





В день 29.07.2016г., Роман обращался в ГКСЭ по г.Пинску с целью прохождения судмедэкспертизы на платной основе, однако, эксперт Устиловская В.Г. и начальник Левкович Д.В. отказали ему в прохождении экспертизы, ссылаясь на отсутствие постановления из милиции, а кроме того необходимо было предоставление оригиналов медицинских карт больного и рентген-снимки.





Таким образом, возникла ситуация при которой истец не смог самостоятельно истребовать свои же медицинские документы из организаций здравоохранения г.Пинска (амбулаторные карты, рентгеновские снимки и т.д.), поскольку в выдаче указанных документов на руки пациентам запрещают положения внутриведомственного приказа Министерства Здравоохранения РБ от 30.08.2007г. №710 «Об утверждении форм первичной медицинской документации в амбулаторно-поликлинических организациях».





Такие документы могли бы быть истребованы работниками милиции в рамках постановления о проведении судмедэкспертизы.





Однако, следует отметить, что согласно пункту 3 части 1 статьи 10 Закона РБ №293-з от 15.07.2015г. «О Государственном комитете судебных экспертиз» - Государственный Комитет Судебных Экспертиз проводит экспертизы по обращениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. А в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 10 вышеназванного Закона, ГКСЭ - заключает договоры с государственными органами, иными организациями и физическими лицами. Поэтому, ссылка работников ГКСЭ на отсутствие постановления из милиции не была основана на Законе.





Когда истец обратился в ГКСЭ по Брестской области с жалобой от 17.01.2017г. на действия эксперта Устиловской В.Г. и начальника Пинского ГКСЭ - Левковича Д.В. о том, что в день 29.07.2016г. они отказались провести в отношении пострадавшего судмедэкспертизу, то начальник ГКСЭ по Брестской области Лагуновский О.В. в ответе указал, что с 12.01.2017г. эксперт Устиловская В.Г. не работает и опросить её не представляется возможным, т.е. эксперт уволилась за 5 дней до подачи истцом жалобы.





















Более того, когда истец 15.07.2016 г. обратился в травматологическое отделение УЗ «Пинская Центральная Больница», то изначально врачами-травматологами было установлено наличие раны на левой голени. Однако, при ознакомлении с медицинской картой истцом в день 29.07.2016г. слово «рана» в дневниковых записях врача от 18.07 и 22.07.2016г. было зачеркнуто врачом-травматологом Бондацким А.С. на слово «ссадина». А с какой целью это было сделано? Ответ прост: по судебно-медицинским критериям ушибленная рана оценивается как легкий вред, повлекший кратковременное расстройство здоровья, а вот ссадина – это всегда легкий вред, не повлекший расстройства здоровья. Все это влияет значительным образом на размер страхового возмещения вреда здоровью. Примечательно, что исправления в медицинской карте истца возникли после посещения истцом представителя страховой компании «Белгосстрах» по г.Пинску - Шоломицкой в день 18.07.2016г. с целью информирования о страховом происшествии.

Кроме того, 12.08.2016г. после настоятельных требований пострадавшего всё же удалось пройти судмедэкспертизу тяжести телесных повреждений в ГКСЭ по г.Пинску, оплатив стоимость экспертизы в размере 97руб.54коп. Эксперт Устиловская В.Г. за подписью начальника отдела МСЭ Кудласевича И.И. в заключении судмедэкспертизы от 06.09.2016г. не установили наличие у потерпевшего большинства повреждений: ни ушиба локтевого, ни ушиба плечевого суставов, ни ушиба лопаточной области, ни сотрясения головного мозга. Однако, было установлено именно наличие раны в области левой голени. Получается, что потерпевший не мог пройти судмедэкспертизу в течении месяца после травмирования из-за бездействия работников транспортной милиции, а потом еще потерпевшему и не подтвердили большинство его повреждений, как будто «тянули» с проведением экспертизы, чтобы повреждения и синяки «сошли» естественным образом.









А далее – интереснее..

Пострадавший 02.11.2017г. обратился к Брестскому Транспортному Прокурору Коровлюку В.М. с жалобой о проведении проверки соответствия технической инфраструктуры на станции Брест-Центр.

Прокурор 08.11.2017г. направил в г.Пинск пострадавшему уведомление о проведении комиссионного обследования железнодорожной технической инфраструктуры в день 09.11.2017 г. Однако, почтовое отделение в г.Пинске получило данное уведомление только 10.11.2017г. Получается, что прокурор Королюк В.М. хотел пригласить пострадавшего к участию в обследовании перронов по принципу «сегодня – на вчера».

Прокурор в своём ответе от 26.12.2016г. частично установил нарушения габаритов приближения строений на 4-ой средней пассажирской платформе станции Брест-Центральный. В связи с чем внёс представление в адрес начальника Брестского отделения Белорусской железной дороги – Шматова А.М. об устранении выявленных нарушений. Однако, данное представление прокурора в срок не было исполнено.

Ознакомившись с результатами прокурорской проверки и исследовав схему обследования всех перронов на станции Брест-Центральный, Роман установил, что в 5 из 7 перронов нарушены габариты приближения строений, согласно ГОСТ-9238-2013 ( п. 5.1.6 ): на 3 и 1 пути Московской стороны вокзала станции Брест-Центральный, а также на 1, 2, 4 пути Варшавской стороны вокзала ! Однако, прокурор Королюк в своём ответе от 09.12.2016г. утверждал, что нарушен только 4 путь Варшавской стороны вокзала. В связи с чем, пострадавший повторно внёс жалобу в Брестскую Транспортную Прокуратуру, которая в этот раз подтвердила доводы истца и признала, что факт имеет место быть - 5 из 7 перронов нарушены, и, соответственно, внесла предписание об устранении нарушений в адрес начальника Брестского отделения Бел.ж.д. Шматова А.М.

В настоящее время вот в каком техническом состоянии находится пешеходный мост на станции Брест-Центральный в сторону ул.Орджоникидзе.













До настоящего времени Белорусская железная дорога пострадавшему не принесла извинений! В связи с чем, 13.11.2017г. пострадавший был вынужден обратиться в суд Ленинского района г.Бреста с иском о взыскании морального и материального вреда. Дело рассматривала – судья Ковальчук Е.С. К делу она подошла формально. Явно высказывая предпочтение стороне ответчика.

Ходатайство истца о запросе материалов проверки в Брестской транспортной прокуратуре, где были указаны нарушения на 4-ой платформе станции Брест-Центральный, что подтверждало вину железной дороги - судья отклонила! Чем нарушила статью 19 Гражданско-Процессуального Кодекса Республики Беларусь - Гражданские дела во всех судах рассматриваются на основе и равенства сторон в процессе и части 1 статьи 115 Конституции Республики Беларусь Правосудие осуществляется на основе состязательности и равенства сторон в процессе.

А кроме того, в мотивировочной части к решению от 12.12.2017г. судья указала, что перрон вообще был сухой. Сухость перрона на ниже представленной фотографии может оценить читатель. Именно напротив падения истца перрон является мокрым. В этот день над Брестом был сильный дождь.

Судья Ковальчук Е.С. решением от 12.12.2016г. отказала истцу в удовлетворении иска. Примечательно, что когда судья Ковальчук Е.С. выносила решение именем Республики Беларусь – в её служебном кабинете наряду с флагом и гербом Беларуси висел портрет главы государства – Лукашенко А.Г. И после этого, нам гражданам будут утверждать, что судебная власть в Беларуси независима?











