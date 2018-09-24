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«Вы выиграли айфон». Как мошенники из России развели жительницу Барановичского района
Женщина несколько раз высылала деньги за доставку якобы выигранного телефона, но обещанный приз так и не получила.
В милицию 22 сентября обратилась 41-летняя жительница деревни Полонка. Она рассказала, что ее 15-летнему сыну в социальной сети пришло сообщение о том, что он выиграл айфон. Организатор конкурса написал мальчику, что за пересылку выигрыша из России в Барановичский район нужно заплатить, пишет
С 16 июля по 17 августа организатор конкурса несколько раз писал мальчику, что увеличилась пошлина, поэтому за доставку нужно доплатить. Мама подростка исправно отправляла деньги. В общей сумме женщина перевела 92 рубля. Но телефон подростку так и не пришел, рассказали Intex-press в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 209 УК РБ предусматривает три года лишения свободы.
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Женщина несколько раз высылала деньги за доставку якобы выигранного телефона, но обещанный приз так и не получила.
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