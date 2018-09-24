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Статкевич выступил против американской военной базы в Польше

25.09.2018 19:45 — Разное | Партизан  
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Белорусский политик Микола Статкевич в своем фейсбуке прокомментировал намерение Польши разместить американскую бронетанковую дивизию у своей восточной границы. Он считает, что такой шаг может привести к дестабилизации региона с тяжелыми последствиями.

Статкевич полагает, что если американцы согласятся, то в результате НАТО нарушит свой договор с Россией о неразмещении на постоянной основе на территории восточных стран Альянса воинских контингентов его западных членов. Именно из-за этого договора натовские батальоны в Балтии и Польше каждые полгода делают ротацию своего личного состава.

Политик считает, что нарушение договора вызовет в России очень негативную реакцию. Наиболее вероятной реакцией будет размещение значительных российских воинских контингентов в Беларуси. По мнению Статкевича, противостоять этому Лукашенко не сможет.

Если же американские и российские войска будут разделены только белорусской границей, то резко возрастает вероятность случайных оружейных столкновений с последующей эскалацией в полноценным военным конфликтом, пишет Микола Статкевич.

Он полагает, что российский военный контингент на территории Беларуси сделает ликвидацию ее независимости вопросом времени.

«Неизвестно, сколько времени будет в Польше американская дивизия, если ее все же разместят. А вот Россия за 180 километров от Варшавы может остаться навсегда»,

— пишет политик.

Вместо размещения американской дивизии он предлагает укреплять собственное войско. И укреплять союз и взаимную помощь с соседними странами (Украиной и странами Балтии).

 
 
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Белорусский политик Микола Статкевич в своем фейсбуке прокомментировал намерение Польши разместить американскую бронетанковую дивизию у своей восточной...
 
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