Статкевич выступил против американской военной базы в Польше

Статкевич полагает, что если американцы согласятся, то в результате НАТО нарушит свой договор с Россией о неразмещении на постоянной основе на территории восточных стран Альянса воинских контингентов его западных членов. Именно из-за этого договора натовские батальоны в Балтии и Польше каждые полгода делают ротацию своего личного состава.





Политик считает, что нарушение договора вызовет в России очень негативную реакцию. Наиболее вероятной реакцией будет размещение значительных российских воинских контингентов в Беларуси. По мнению Статкевича, противостоять этому Лукашенко не сможет.





Если же американские и российские войска будут разделены только белорусской границей, то резко возрастает вероятность случайных оружейных столкновений с последующей эскалацией в полноценным военным конфликтом, пишет Микола Статкевич.





Он полагает, что российский военный контингент на территории Беларуси сделает ликвидацию ее независимости вопросом времени.





«Неизвестно, сколько времени будет в Польше американская дивизия, если ее все же разместят. А вот Россия за 180 километров от Варшавы может остаться навсегда»,





— пишет политик.





Вместо размещения американской дивизии он предлагает укреплять собственное войско. И укреплять союз и взаимную помощь с соседними странами (Украиной и странами Балтии).

