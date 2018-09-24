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Джим Керри впервые снялся в постельной сцене. По сценарию, его партнерша больна раком

25.09.2018 20:21 — Разное | Tut.by  
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Известный комедийный актер Джим Керри снялся в сериале «Шучу», где исполнил роль ведущего детских передач, переживающего глубокий личностный кризис. В какой-то момент его персонаж знакомится с больной раком девушкой, в одной из сцен пара занимается сексом. Об этом пишет Daily Mail.


Кадр из сериала «Шучу». Несмотря на то, что за Джимом Керри закрепилась слава комедийного актера, ему приходилось играть и драматические роли. Одну из таких ролей он исполнил в фильме «Шоу Трумана».

По сюжету сериала «Шучу» звезде детского телевидения Джеффу, доброму и жизнерадостному человеку, приходится переживать серьезные проблемы. В ДТП погибает один из его сыновей-близнецов, брак мужчины трещит по швам.

По сценарию во время посещения больницы персонаж Джима Керри знакомится с девушкой, у которой онкология, они занимаются сексом. Этот момент на многих произвел сильное впечатление из-за того, что откровенные сцены с участием онкобольных людей — большая редкость в кино и сериалах. Тем более, что сам Керри раньше не снимался в эротических сценах.

Для большинства поклонников 56-летний Джим Керри остается комедийным актером, способным рассмешить своей мимикой и жестами. Вот только сам артист говорит, что больше не хочет сниматься в комедиях из-за затяжной депрессии.

Психическое расстройство известного актера связано с гибелью его бывшей девушки. Она покончила с собой в 2015 году, через три дня после расставания со знаменитостью. Суд признал Керри невиновным в самоубийстве экс-подруги.

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Теги: Минск
 
 
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Известный комедийный актер Джим Керри снялся в сериале "Шучу", где исполнил роль ведущего детских передач, переживающего глубокий личностный кризис. В какой-то...
 
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