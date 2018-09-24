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«Польские субботы» в библиотеке
25.09.2018 21:06 — Разное | Виртуальный Брест
Брестская областная библиотека им. М. Горького с 29 сентября по 20 октября проводит мероприятия для детей от 7 до 14 лет в рамках совместного проекта с Центральной городской публичной библиотекой г. Бяла-Подляска (Республика Польша). В ноябре – декабре текущего года в мультимедийной библиотеке для детей и молодёжи «BARWNA» г. Бяла-Подляска пройдут Дни белорусской культуры, в которых также примут участие брестские библиотекари.
Главный партнёр торжественного открытия мероприятий в Бресте – Генеральное консульство Республики
Все мероприятия состоятся в отделе литературы для детей и юношества по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 32.
Приглашаем всех желающих! Вход на мероприятия – свободный.
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