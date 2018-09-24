На пинской «пешеходке» установили деревья в кадках. Как это выглядит

В Пинске продолжается благоустройство после реконструкции главной пешеходной улицы города.



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Новый облик пинской пешеходки

Напомним , жертвой нескольких этапов реконструкции улицы Ленина стала шикарная липовая аллея.

И если на участке от улицы Казимира Свёнтека до улицы Заслонова вместо спиленных лип высадили молодые деревья. То на участке от улицы Заслонова до улицы Бутримовича и дальше решено было подойти более изобретательно.



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Деревья, высаженные в специальное розетки, перемежёвываются с растениями в кадках



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Площадка напротив дома Орды. Одно дерево уже успели сломать неизвестные вандалы

«Вопрос сохранения зеленого фонда улицы Ленина запланировано решить на европейский манер. Деревья будут высажены в специальные «кадки» вдоль данного участка улицы. Таким способом на правой стороне улицы Ленина (по стороне сквера памяти борцов за установление советской власти) установят 6 прямоугольных кадок с деревьями. Еще 2 – по обеим сторонам напротив памятника Ивану Чуклаю. 5 одиннадцатилетних лип по левой стороне улицы высадят в специальные «розетки» с грунтом, засеянным травосмесью», - сообщалось на сайте Пинского горисполкома.



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В кадках не только липы, но и туи

И вот настал день, когда растения в кадках появились на пинской «пешеходке», причём не только на этом участке, но и дальше и по обеим сторонам улицы. Высажены так же и деревья просто в грунт. А от дома Орды до окончания фасада пинской типографии в кадках посадили туи.



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Раньше вместо кадок были большие липы



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За растениями в кадках нужен особый уход. Зимой их корни могут промёрзнуть, поэтому в мороза их увозят в питомник, а летом корни могут перегреться



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Этот участок улицы до реконструкции. Фото Юрась Шчербаков

Мнения пинчан о таком дизайнерском решении разделились, одни сожалеют об утраченной липовой аллее, другим понравились деревья в кадках. Но теперь главная пешеходная улица Пинска кардинально изменила свой облик.